هاريس وترامب يدخلان بقوة السباق الأخير للانتخابات بعد المناظرة

afp_tickers

6دقائق

تدخل كامالا هاريس ودونالد ترامب الأربعاء بقوة المرحلة النهائية من السباق إلى البيت الأبيض مستفيدَين من زخم مناظرتهما التي سعيا خلالها إلى استقطاب الناخبين المترددين وتحريك نسب تأييدهما المتكافئة تقريبا.

ما زالت نائبة الرئيس الديموقراطية ومنافسها الجمهوري متقاربين في نتائج استطلاعات الرأي على مستوى البلاد وفي الولايات المتأرجحة، قبل أيام من بدء التصويت عبر البريد أو التصويت المبكر حضوريا في عدة ولايات مهمة.

ولا يُتوقع تسجيل أي تقدم أو تراجع في استطلاعات الرأي على عدة أيام، في حين أعلن كل من المرشحين انتصاره في المناظرة الأولى بينهما التي استضافتها قناة إيْ بي سي نيوز ABC News في فيلادلفيا وشهدت جدلا حادا ومتوترا على الرغم من أن هاريس ركزت على السياسة بينما ضاقت إجابات ترامب بالأكاذيب وكرر الحديث عن مظالمه السابقة.

وقال خبير العلاقات العامة أندرو كونيشوسكي، السكرتير الصحافي السابق لزعيم مجلس الشيوخ الديموقراطي تشاك شومر، “لقد ركزت (هاريس) على التناقضات الموضوعية الرئيسية بينها وبين ترامب… من جانبه، لم يفعل ترامب ما يمكن أن يؤذي صورته في نظر أتباعه المخلصين، لكنه على الأرجح لم يحقق أي تقدم في أوساط الناخبين المترددين أيضا”.

وقال المحلل الاستراتيجي الجمهوري ليام دونوفان إنه في حين تقدمت هاريس على ترامب في بعض النقاط، فشل الأخير “إلى حد كبير” في أن يحملها وزر سياسات الرئيس جو بايدن التي لا تحظى بشعبية، واتهمها بدلا من ذلك بأنها ماركسية “واستمر في شن هجمات غاضبة على المهاجرين”.

واضاف دونوفان لوكالة فرانس برس “لا يجدر بنا أن نتوقع أن يكون لهذا النقاش تأثير فوري في استطلاعات الرأي، لكنه سيعزز بالتأكيد الروح المعنوية في وقت يشعر الديموقراطيون بالقلق”.

– “غش” –

وخلال تعقيبه على أدائه في مقابلة مع قناة فوكس نيوز ذات الميول المحافظة، ادعى ترامب الأربعاء أن المناظرة لم تكن منصفة بحقه. وقال “حصل غش، مثلما توقعت، لأنك عندما تنظر إلى الوقائع ترى أنهم كانوا يصححون كل شيء (أقوله) ولا يصححونها”.

كما انتقد نجمة البوب تايلور سويفت لأنها أيدت هاريس بعد المناظرة، بقوله “لم أكن من المعجبين بتايلور سويفت… إنها شخص ليبرالي جدا. يبدو أنها تؤيد دائما المرشح الديموقراطي، وستدفع على الأرجح ثمن ذلك في السوق”.

بعد حلولها محل بايدن في تموز/يوليو، استفادت هاريس من موجة من الحماسة طغت على مؤتمر الحزب الديموقراطي وعززت شعبيتها وحصلت بفضلها على تبرعات بلغت أرقاما قياسية. ومع انسحاب بايدن من السباق صار ترامب البالغ 78 عاما يواجه أسئلة حول تقدمه في السن وقدراته الذهنية مع التركيز المتجدد على خطاباته غير المتماسكة والمتشعبة في كثير من الأحيان.

لكن هاريس البالغة 59 عاما عانت من جمود نسبة تأييدها في استطلاعات الرأي قبل المناظرة.

– التوجه إلى الوسط –

تعمل هاريس على استقطاب ناخبي الوسط، وتركز على الجمهوريين المناهضين لترامب ومن بينهم نائب الرئيس السابق ديك تشيني وابنته ليز التي فقدت منصبها كرئيسة للمؤتمر الجمهوري في مجلس النواب بسبب معارضتها لترامب.

في الأثناء، يركز ترامب اهتمامه على قاعدته إلى حد كبير، عبر تحذيره من المهاجرين الذين يصفهم بأنهم مجرمون ورسم صورة قاتمة لبلد “في حالة انحدار” هو الوحيد القادر على إنقاذه.

في منشور على وسائل التواصل الاجتماعي في نهاية الأسبوع، توعد ترامب بمقاضاة المانحين الديموقراطيين والمحامين ومسؤولي الانتخابات الذين يمارسون وفق تعبيره سلوكيات “عديمة الضمير” في تشرين الثاني/نوفمبر.

واستغل المناظرة الثلاثاء لمضاعفة مزاعمه الزائفة بشأن تزوير الانتخابات في عام 2020.

وحضر ترامب وهاريس الأربعاء مراسم إحياء الذكرى الثالثة والعشرين لهجمات 11 أيلول/سبتمبر 2001 التي شنها تنظيم القاعدة.

وتتوجه هاريس الخميس إلى كارولاينا الشمالية، وهي من بين بضع ولايات من المتوقع أن تقرر مصير الانتخابات. هنا تمكنت هاريس من التقدم بست نقاط خلال الشهر الماضي لتتعادل مع ترامب.

بعدها تعود إلى ولاية بنسلفانيا المتأرجحة الرئيسية الجمعة.

من جانبه يخاطب ترامب مؤيديه في توسون بولاية أريزونا الخميس للتركيز على “اقتصادنا المتعثر وارتفاع تكلفة الإسكان”.

ويتوجه تيم والز، المرشح كنائب لهاريس، إلى ميشيغن وويسكونسن من الخميس إلى السبت.

أما نظيره الجمهوري جيه دي فانس فعليه أن يتعامل مع تداعيات تصريحات جديدة مثيرة للجدل بعد أن كرر الاثنين الادعاء أن المهاجرين الهايتيين يسرقون الحيوانات الأليفة في أوهايو ويأكلونها، الأمر الذي كرره ترامب خلال المناظرة، على الرغم من نفي سلطات الولاية.

فت-اها/ص ك/ب ق