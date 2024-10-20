هاريس وترامب يعوّلان على دعم المشاهير مع اقتراب الانتخابات

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أقامت كامالا هاريس ودونالد ترامب تجمعات انتخابية في ولايتي بنسلفانيا وميشيغن الحاسمتين حفلت بالانتقادات المتبادلة، واعتمدا فيها على دعم من المشاهير، وحثّا على التصويت المبكر في الولايات المتأرجحة التي تعد مفتاحا للسباق الرئاسي.

وفي تجمعات في ديترويت وأتلانتا، ظهر نجما الغناء ليزو وآشر دعما لهاريس.ووصفت المرشحة الديموقراطية منافسها الجمهوري بأنه مرهق ومضطرب.

من جهته، ردّ ترامب الساعي للعودة للبيت الأبيض بخطاب في بنسيلفانيا، بينما كان إيلون ماسك يقوم بحملة لصالحه في أنحاء أخرى من الولاية.

ويتواجه المرشحان على كل الجبهات لكسب تأييد الناخبين في سباق رئاسي تشتد حدته، وتشير استطلاعات الرأي الى أنه سيكون متقاربا، مع تبقي أقل من ثلاثة أسابيع حتى يوم الانتخابات.

في ديترويت، أكدت هاريس في تجمعها أن برنامج خصمها الانتخابي “يستهلك ذاته”، مكررة وعودها بتحسين ظروف الطبقتين العاملة والمتوسطة.

وأعربت نائبة الرئيس التي تتمّ الأحد عامها الستين، عن قناعتها بأن “المقياس الحقيقي لقوة الزعيم لا يعتمد على من تحطّ من قدره، بل على من ترفع من شأنه”.

ولاحقا في أتلانتا، اتهمت هاريس ترامب (78 عاما) بـ”التهرّب من المناظرات وإلغاء المقابلات بسبب الإرهاق”.

وقالت “عندما يجيب عن سؤال أو يتحدث في تجمع انتخابي، هل لاحظتم أنه يميل إلى الخروج عن النص والثرثرة، وبشكل عام، لا يستطيع إكمال فكرة؟”.

أضافت “هو اعتبر ذلك نسجا (للأفكار). نحن نعتبره هراء”.

– 90 دقيقة –

من جهته، بدأ ترامب تجمعه الانتخابي الذي دام أكثر من 90 دقيقة في مطار محلي بمدينة لاتروب، بكلمة طويلة تطرق فيها الى لاعب الغولف أرنولد بالمر الذي سمي المطار باسمه، مشيدا ببعض سماته الشخصية وحتى الجسدية.

وتطرّق الجمهوري في خطابه الى العناوين المعتادة، مثل مهاجمة المهاجرين وتوجيه انتقادات شخصية لهاريس وتكرار ادعاءات كاذبة حول انتخابات 2020 التي خسرها أمام الرئيس الحالي جو بايدن.

لكنه أظهر أيضا قدرته على التحمل خلال التجمع الانتخابي الذي تضمن أيضا مشاركة عدد من الضيوف وعرض إعلانات مصوّرة لحملته الانتخابية.

وفي ولاية بنسلفانيا، سعى ترامب، بعد حديثه عن دراسته في إحدى جامعات النخبة، إلى استقطاب الناخبين من الطبقة العاملة من خلال استضافته على خشبة المسرح عددا من عمال الصلب الذين ارتدوا الخوذ الواقية.

وأكد أهمية مندوبي الولاية الواقعة في شرق الولايات المتحدة في المجمع الانتخابي، في تحديد نتيجة الاقتراع الرئاسي. وقال “إذا فزنا بولاية بنسيلفانيا، سنفوز بالأمر برمته”.

وفي تجمع حاشد لصالح هاريس في لاس فيغاس، انتقد الرئيس الأميركي السابق باراك أوباما ترامب، مقارنا إياه بجدّ يثير سلوكه الغريب القلق، بعد خطاباته المتشابكة وحفلة رقص غريبة.

وقال أوباما ” قد تشعر بالقلق إذا بدأ جدك في التصرف بهذه الطريقة. (..)أليس كذلك؟”. أضاف “لكن هذا (التصرف) صادر عن شخص يريد سلطة غير مقيدة، يريد أقوى منصب على وجه الأرض، مع رموز الإطلاق النووية وكل ذلك”.

– مليون دولار –

وفي وقت سابق السبت، قالت النجمة ليزو “سواء كنت ديموقراطيا أو جمهوريا أو غير ذلك… فأنت تستحق رئيسا يستمع إليك عندما تتحدث”.

وتابعت “تستحق رئيسا يحترم احتجاجك. تستحق رئيسا يفهم أن وظيفته هي أن يكون موظفا عاما”، قبل أن تؤكد أن هاريس توفّر ذلك بالضبط.

وتحدثت ليزو في موتور سيتي، ودعت إلى انتخاب أول رئيسة أميركية.

من جهته، دعا المغني آشر الذي يعدّ من أبرز نجوم أتلانتا، في تجمع الناخبين إلى دفع حملة هاريس “لعبور خط النهاية” في جورجيا.

أضاف “اعتمد عليكم”.

يقضي المرشحان الأيام الأخيرة في الحملة الانتخابية في الولايات المتأرجحة التي تشكل ساحة معركة محورية، وحيث بدأ التصويت المبكر.

وبعيد محاولة اغتيال ترامب في تموز/يوليو، أعلن إيلون ماسك رسميا دعمه المرشح الجمهوري.

وكان ماسك، مالك منصة “إكس” وشركتَي “تسلا” و”سبايس إكس”، اعتبر أن فوز ترامب ضروري في الخامس من تشرين الثاني/نوفمبر “للحفاظ على الدستور والديموقراطية”.

وتبرّع ماسك بنحو 75 مليون دولار للجنة العمل السياسي التي أنشأها لدعم الحملة الرئاسية لدونالد ترامب.

وتحدث أغنى أغنياء العالم في هاريسبرغ ببنسيلفانيا، وقدم شيكا بقيمة مليون دولار الى أحد الأشخاص، معلنا أنه سيقوم بخطوة مماثلة كل يوم حتى موعد الانتخابات في الخامس من تشرين الثاني/نوفمبر، لناخب مسجل يوقّع عريضة لمنظمة أسسها، تطالب بضمان حرية التعبير وحق حمل السلاح.

بور-مدو/شي/كام