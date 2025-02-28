مُستجدّات ورُؤى سويسريّة بعشر لغات
تسجيل الدخول

هاو مدرب نيوكاسل: إصابة إيساك ليست طويلة الأمد

reuters_tickers
تم نشر هذا المحتوى على
2دقائق

(رويترز) – قال إيدي هاو مدرب نيوكاسل يونايتد إنه غير متأكد من إمكانية مشاركة هدافه ألكسندر إيساك في مباراة دور الستة عشر لكأس الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم يوم الأحد أمام برايتون آند هوف ألبيون لكنه يثق أن المهاجم لن يغيب لفترة طويلة.

وغاب إيساك، الذي سجل 21 هدفا في كل المسابقات هذا الموسم ويحتل المركز الثالث في قائمة هدافي الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 19 هدفا، عن الخسارة 2-صفر أمام ليفربول متصدر الدوري يوم الأربعاء الماضي بسبب إصابة في أعلى الفخذ.

وقال هاو عن لياقة إيساك “لم أره منذ المباراة. سنرى كيف ستكون حالته اليوم. لا نعتقد أنها مشكلة طويلة الأمد. لم نجازف يوم الأربعاء ولا يمكن أن نخاطر في هذه المرحلة من الموسم التي نمر بها.

“هناك دائما مخاطرة مع أي لاعب لكننا لن نخاطر بلياقته البدنية على المدى الطويل. سنرى كيف سيكون اليوم وإذا كان لائقا فإنه سيلعب”.

وتأتي إصابة اللاعب (25 عاما) في خضم فترة مزدحمة تتضمن نهائي كأس الرابطة أمام ليفربول في 16 مارس.

ويحتل فريق المدرب هاو المركز السادس في الدوري الإنجليزي الممتاز بفارق ثلاث نقاط خلف مانشستر سيتي صاحب المركز الرابع ويكافح من أجل التأهل لبطولة أوروبية الموسم المقبل.

قراءة معمّقة

الأكثر مناقشة

المزيد

نقاش
يدير/ تدير الحوار: بنيامين فون فيل

هل الديمقراطيات المباشرة أكثر عرضة للتضليل الإعلامي؟

من المتوقع أن تؤثر موجة المعلومات المضللة بشكل خاص على الديمقراطيات المباشرة، مثل سويسرا أو العديد من الولايات الأمريكية.

شارك في الحوار
57 إعجاب
85 تعليق
عرض المناقشة

المزيد

نقاش
يدير/ تدير الحوار: جيسيكا دافيس بلوس

كيف أثرت أزمة نقص الأدوية على تجربتك في مجال الرعاية الصحية؟

كيف أثر نقص الأدوية عليك شخصيًا؟ وما الذي تعتقد أنه يجب القيام به لمعالجة هذه المشكلة؟

شارك في الحوار
10 إعجاب
8 تعليق
عرض المناقشة

المزيد

نقاش
يدير/ تدير الحوار: سارة إبراهيم

هل يساورك القلق بشأن التأثير البيئي للذكاء الاصطناعي؟

الأدوات الحالية للذكاء الاصطناعي تحتاج إلى كميات هائلة من الطاقة والموارد الطبيعية لتعمل. هل يؤثر ذلك على طريقة استخدامك لها؟

شارك في الحوار
7 إعجاب
15 تعليق
عرض المناقشة
قراءة معمّقة

SWI swissinfo.ch - إحدى الوحدات التابعة لهيئة الاذاعة والتلفزيون السويسرية

SWI swissinfo.ch - إحدى الوحدات التابعة لهيئة الاذاعة والتلفزيون السويسرية