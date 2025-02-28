هاو مدرب نيوكاسل: إصابة إيساك ليست طويلة الأمد

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(رويترز) – قال إيدي هاو مدرب نيوكاسل يونايتد إنه غير متأكد من إمكانية مشاركة هدافه ألكسندر إيساك في مباراة دور الستة عشر لكأس الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم يوم الأحد أمام برايتون آند هوف ألبيون لكنه يثق أن المهاجم لن يغيب لفترة طويلة.

وغاب إيساك، الذي سجل 21 هدفا في كل المسابقات هذا الموسم ويحتل المركز الثالث في قائمة هدافي الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 19 هدفا، عن الخسارة 2-صفر أمام ليفربول متصدر الدوري يوم الأربعاء الماضي بسبب إصابة في أعلى الفخذ.

وقال هاو عن لياقة إيساك “لم أره منذ المباراة. سنرى كيف ستكون حالته اليوم. لا نعتقد أنها مشكلة طويلة الأمد. لم نجازف يوم الأربعاء ولا يمكن أن نخاطر في هذه المرحلة من الموسم التي نمر بها.

“هناك دائما مخاطرة مع أي لاعب لكننا لن نخاطر بلياقته البدنية على المدى الطويل. سنرى كيف سيكون اليوم وإذا كان لائقا فإنه سيلعب”.

وتأتي إصابة اللاعب (25 عاما) في خضم فترة مزدحمة تتضمن نهائي كأس الرابطة أمام ليفربول في 16 مارس.

ويحتل فريق المدرب هاو المركز السادس في الدوري الإنجليزي الممتاز بفارق ثلاث نقاط خلف مانشستر سيتي صاحب المركز الرابع ويكافح من أجل التأهل لبطولة أوروبية الموسم المقبل.