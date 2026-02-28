هجمات أمريكية وإسرائيلية على إيران في مسعى للإطاحة بقادتها

من فيل ستيوارت وباريسا حافظي وإميلي روز وفيدريكو ماتشيوني

واشنطن/القدس/دبي28 فبراير شباط (رويترز) – نفذت إسرائيل والولايات المتحدة غارات جوية على إيران اليوم السبت، مما أدخل الشرق الأوسط في صراع جديد قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنه سينهي تهديدا أمنيا لواشنطن ويمنح الإيرانيين فرصة للإطاحة بحكامهم.

‭ ‬ووصفت طهران الهجمات بأنها غير مبررة وغير قانونية، وردت بإطلاق صواريخ على إسرائيل وعلى عدد من الدول الحليفة للولايات المتحدة في منطقة الخليج والتي تستضيف قواعد أمريكية.

وتعهدت برد أقوى، إذ نقل التلفزيون الرسمي عن إبراهيم جباري وهو قائد كبير في الحرس الثوري الإيراني قوله إن طهران لم تستخدم حتى الآن سوى “صواريخ خردة” وإنها ستكشف قريبا عن أسلحة جديدة كليا.

وأفادت ثلاثة مصادر مطلعة بمقتل وزير الدفاع الإيراني أمير ناصر زاده وقائد الحرس الثوري محمد باكبور في الهجمات الإسرائيلية.

ووقعت انفجارات في دول خليجية منتجة للنفط، والتي أعلنت أنها اعترضت صواريخ بعد أن حذرت طهران من أنها ستضرب المنطقة في حال تعرضها لهجوم.

وأفاد مصدر مطلع بأن الموجة الأولى من الغارات، التي أطلق عليها البنتاجون اسم “ملحمة الغضب”، استهدفت بشكل رئيسي مسؤولين إيرانيين، بعد يومين من فشل المحادثات غير المباشرة التي توسطت فيها عُمان في تحقيق تقدم بشأن البرنامج النووي الإيراني.

وقال مسؤول إسرائيلي إن الزعيم الأعلى الإيراني آية الله علي خامنئي والرئيس مسعود بزشكيان استهدفا بالغارات، لكن نتائج هذه الغارات لم تتضح بعد. وكان مصدر مطلع ذكر لرويترز في وقت سابق أن خامنئي ليس في طهران، وأنه نُقل إلى مكان آمن.

وأفاد مصدر إيراني مقرب من المؤسسة بمقتل عدد من كبار قادة الحرس الثوري الإيراني ومسؤولين سياسيين. وذكرت وسائل إعلام محلي أن أربعين شخصا قتلوا في قصف إسرائيل استهدف مدرسة. ولم يتسن لرويترز التحقق من صحة التقرير بشكل مستقل.

* ترامب: القنابل ستسقط في كل مكان

في رسالة مصورة نشرت على منصات التواصل الاجتماعي، أشار ترامب إلى الخلاف المستمر منذ عقود بين واشنطن وإيران، بما في ذلك اقتحام السفارة الأمريكية في طهران عام 1979، حين احتجز طلاب 52 أمريكيا كرهائن لمدة 444 يوما، فضلا عن سلسلة من الهجمات الأخرى التي حملت الولايات المتحدة إيران مسؤوليتها منذ الثورة الإسلامية عام 1979 التي أفضت إلى وصول رجال الدين إلى السلطة.

وكان ترامب عزز الوجود العسكري الأمريكي بشكل كبير في المنطقة في مسعى لإجبار طهران على تقديم تنازلات في المفاوضات النووية. وقال إن العملية “الضخمة” تهدف إلى ضمان عدم حصول طهران على سلاح نووي، وتهدف إلى “القضاء على التهديدات الوشيكة من النظام الإيراني”.

وحث ترامب الإيرانيين على البقاء في منازلهم لأن “القنابل ستسقط في كل مكان”. وأضاف “عندما ننتهي، تولوا زمام الأمور في حكومتكم. ستكون لكم. ربما تكون هذه فرصتكم الوحيدة لأجيال قادمة”.

وقال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إن الهجوم الأمريكي الإسرائيلي المشترك على إيران “سيهيئ الظروف للشعب الإيراني الشجاع ليتقرر مصيره بيده”.

وقال وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس إن إسرائيل شنت هجوما استباقيا على إيران لإزالة أي تهديدات.

ويواجه حكام إيران الإسلاميون وضعا صعبا بالفعل بعد الاحتجاجات الحاشدة المناهضة للحكومة في يناير كانون الثاني، والتي أدت إلى حملة قمع أسفرت عن مقتل الآلاف، في أسوأ اضطرابات داخلية منذ ثورة 1979.

وعاد المتظاهرون إلى الشوارع في الأيام القليلة الماضية إحياء لذكرى ضحايا الشهر الماضي.

وأسفرت العمليات العسكرية الإسرائيلية خلال العامين الماضيين عن مقتل عدد من كبار المسؤولين العسكريين الإيرانيين، وأضعفت بشدة العديد حلفاء إيران في أنحاء الشرق الأوسط.

وبعد أن شنت إسرائيل حربا جوية استمرت 12 يوما على إيران في يونيو حزيران الماضي، بمشاركة الولايات المتحدة، حذرت واشنطن وإسرائيل من أنهما ستشنان هجوما آخر إذا مضت طهران قدما في برامجها النووية والصاروخية الباليستية.

وتصاعدت هذه التهديدات في الأسابيع الماضية بتعزيز الولايات المتحدة لقدراتها العسكرية في المنطقة، حتى مع إجراء مسؤولين إيرانيين وأمريكيين محادثات نووية.

وقال مسؤول في وزارة الدفاع الإسرائيلية إن العملية جرى التخطيط لها منذ أشهر بالتنسيق مع واشنطن، وإن موعد إطلاقها جرى تحديده قبل أسابيع.

وأعلن الجيش الإسرائيلي أن سلاح الجو رصد عناصر في غرب إيران يقومون بتحميل وحدة صواريخ ويستعدون لشن هجوم. وأضاف أن سلاح الجو ضرب العناصر ومنصة الإطلاق، ما حال دون وقوع الهجوم.

اعترضت الدفاعات الجوية الأمريكية طائرة مسيرة وأسقطتها فوق قاعدة عسكرية أمريكية قرب أربيل في العراق.

* استهداف دول خليجية

أدى تجدد المواجهة بين إيران وخصومها القدامى إلى تضاؤل الآمال بشكل أكبر في التوصل إلى حل دبلوماسي للنزاع النووي بين طهران والغرب.

وتراقب أسواق النفط عن كثب المواجهة بين واشنطن وطهران في محاولة لتحديد ما إذا كانت الإمدادات ستتأثر.

وقال خورخي ليون رئيس قطاع التحليل الجيوسياسي في شركة ريستاد إنرجي “إذا لم نر مؤشرات على خفض التصعيد مطلع الأسبوع، فقد تدفع علاوات المخاطرة سعر خام برنت إلى الارتفاع بمقدار 10 إلى 20 دولارا للبرميل عند فتح الأسواق يوم الاثنين”.

وإيران هي ثالث أكبر منتج للنفط في منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك)، إذ تنتج حوالي 4.5 بالمئة من إمدادات النفط العالمية، ويجري شحن حصة أكبر بكثير عبر مضيق هرمز.

وأعلن الحرس الثوري الإيراني أن جميع القواعد والمصالح الأمريكية في المنطقة تقع ضمن نطاق سيطرة إيران، وأن الرد الإيراني سيستمر حتى “هزيمة العدو هزيمة ساحقة”. كما أعلنت كتائب حزب الله العراقية، الموالية لإيران، أنها ستشن هجوما قريبا على قواعد أمريكية في المنطقة.

وذكرت وكالة أنباء الإمارات الرسمية أن ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان أجرى اتصالا هاتفيا مع رئيس الإمارات الشيخ محمد بن زايد آل نهيان اليوم السبت لبحث الهجمات الإيرانية على دول بالمنطقة وأعرب عن استنكار المملكة للاعتداءات وتضامنها الكامل ووقوفها إلى جانب الإمارات.

وسمعت انفجارات مدوية في أبوظبي، عاصمة الإمارات، الحليف الوثيق للولايات المتحدة. كما سمعت عدة انفجارات في العاصمة التجارية دبي.

وأعلنت البحرين عن تعرض مركز خدمات الأسطول الخامس الأمريكي لهجوم صاروخي. وظهر في مقاطع مصورة التقطها شهود في البحرين عمود كثيف من الدخان يتصاعد بالقرب من ساحل الدولة الجزيرة الصغيرة، كما أمكن سماع أصوات صفارات الإنذار.

وأعلنت قطر أنها أسقطت جميع الصواريخ التي استهدفت البلاد، وأن لها الحق في الرد. وأكدت الكويت وقوع هجوم صاروخي على قاعدة عسكرية أمريكية لديها.

وأفادت وسائل إعلام إيرانية رسمية بسماع دوي انفجار في مدينة تشابهار الساحلية جنوب شرق إيران.

ولم يصدر الجيش الإسرائيلي أي تعليق بعد على أنباء استهداف مدرسة ابتدائية للبنات في جنوب إيران، إذ قالت وسائل إعلام إيرانية رسمية إن 40 شخصا قتلوا.

وفي إسرائيل، أعلنت الشرطة إغلاق جميع المواقع المقدسة أمام الزوار بموجب توجيهات الطوارئ الوطنية، وذلك بعد إعلان السلطات عن إطلاق وابل من الصواريخ من إيران.

وألغت شركات الطيران العالمية رحلاتها في أنحاء الشرق الأوسط، وأججت الهجمات احتمالات ارتفاع أسعار النفط.

وأفادت أربعة مصادر تجارية بأن بعض شركات النفط والتجارة الكبرى علقت شحنات النفط الخام والوقود عبر مضيق هرمز.

(إعداد حاتم علي وشيرين عبد العزيز للنشرة العربية – تحرير سها جادو)