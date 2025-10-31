هجمات إسرائيلية تقتل 3 فلسطينيين في غزة في اختبار لوقف إطلاق النار الهش

reuters_tickers

3دقائق

من نضال المغربي وبيشا ماجد

غزة (رويترز) – قالت السلطات الصحية الفلسطينية إن ثلاثة أشخاص قتلوا يوم الجمعة جراء هجمات الجيش الإسرائيلي، الذي هاجم قطاع غزة لليوم الرابع على التوالي في اختبار جديد لاتفاق وقف إطلاق النار الهش.

وأفاد سكان بوقوع قصف وإطلاق نار إسرائيلي في شمال غزة يوم الجمعة، حيث واصلت إسرائيل قصف مناطق من القطاع رغم تأكيدها على التزامها بوقف إطلاق النار الذي توسط فيه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

ولم يرد الجيش الإسرائيلي بعد على طلب من رويترز للتعليق.

وقالت وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية (وفا) إن فلسطينيا آخر توفي متأثرا بجراحه التي أصيب بها جراء قصف إسرائيلي سابق.

ويتعرض وقف إطلاق النار الذي تم التوصل إليه بوساطة الولايات المتحدة، والذي لم يحسم قضايا شائكة مثل نزع سلاح حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) والجدول الزمني للانسحاب الإسرائيلي من قطاع غزة، للاختبار جراء اندلاع القتال من حين لآخر منذ دخوله حيز التنفيذ قبل ثلاثة أسابيع.

وخلال يومي الثلاثاء والأربعاء، ردت إسرائيل على مقتل أحد جنودها بقصف قالت سلطات الصحة في غزة إنه أسفر عن مقتل 104 أشخاص.

* تسليم المزيد من جثث الرهائن

قالت وزارة الصحة في غزة إن الصليب الأحمر سلمها 30 جثة لفلسطينيين قُتلوا بنيران إسرائيلية خلال الحرب، وذلك بعد يوم من تسليم حماس رفات رهينتين.

وبموجب اتفاق وقف إطلاق النار، أفرجت حماس عن جميع الرهائن الأحياء الذين كانوا محتجزين في غزة مقابل نحو 2000 من السجناء الفلسطينيين والمعتقلين خلال الحرب، ووافقت إسرائيل على سحب قواتها ووقف هجومها وزيادة دخول المساعدات الإنسانية.

ووافقت حماس أيضا على تسليم رفات جميع الرهائن الثمانية والعشرين الذين لقوا حتفهم مقابل تسليم إسرائيل جثامين 360 مقاتلا فلسطينيا قتلوا خلال الحرب. وبعد عملية التسليم أمس الخميس، تكون حماس قد سلمت 17 جثة، بينما أُعيدت 225 جثة لفلسطينيين إلى غزة حتى الآن.

وتقول حماس إن تحديد مواقع بقية الجثث وانتشالها سيستغرق وقتا. واتهمت إسرائيل حماس بانتهاك وقف إطلاق النار عبر المماطلة في تسليم الرفات.

وتقول سلطات الصحة في غزة إن عامين من الصراع أسفرا عن مقتل أكثر من 68 ألف فلسطيني. وخلفت الحرب أيضا دمارا واسعا في القطاع. وشنت إسرائيل الحرب بعد هجوم نفذته حماس على جنوب إسرائيل في أكتوبر تشرين الأول 2023 أسفر عن مقتل 1200 شخص واقتياد 251 رهينة إلى غزة.

(إعداد بدور السعودي للنشرة العربية – تحرير دعاء محمد)