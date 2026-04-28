هجمات إسرائيلية على جنوب لبنان تسفر عن مقتل 5 أشخاص بينهم 3 من رجال الإنقاذ

بيروت 28 أبريل نيسان (رويترز) – قالت وزارة الصحة اللبنانية اليوم الثلاثاء إن غارتين إسرائيليتين متتاليتين استهدفتا مبنى في بلدة بجنوب لبنان مما أسفر عن مقتل خمسة أشخاص بينهم ثلاثة من رجال الإنقاذ توجهوا لمساعدة المصابين في الغارة الأولى.

وذكر متحدث باسم الدفاع المدني اللبناني لرويترز إن ثلاثة من أفراده حوصروا تحت الأنقاض جراء الغارة الإسرائيلية الثانية على بلدة مجدل زون وتأكدت وفاتهم لاحقا.

وكان الجيش اللبناني قد أعلن في وقت سابق عن إصابة اثنين من جنوده بجروح في الغارة الإسرائيلية الثانية.

ولم يرد الجيش الإسرائيلي بعد على طلب للتعليق.

• رئيس وزراء لبنان يصف الهجمات الإسرائيلية بأنها “جريمة حرب”

أدان رئيس الوزراء اللبناني نواف سلام الهجمات ووصفها بأنها “جريمة حرب موصوفة جديدة ترتكبها إسرائيل وهي تشكل انتهاكا صارخا لمبادئ وقواعد القانون الدولي الإنساني”.

وذكر مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان الشهر الماضي أن الغارات الجوية الإسرائيلية على المدنيين، بمن فيهم العاملون في مجال الرعاية الصحية في لبنان، قد ترقى إلى جرائم حرب.

وقُتل أكثر من 2500 شخص في غارات إسرائيلية في مختلف أنحاء لبنان منذ الثاني من مارس آذار، عندما قصفت جماعة حزب الله، المدعومة من إيران، مواقع إسرائيلية، ما أدى إلى شن إسرائيل حملة جوية وبرية واسعة النطاق. وتشمل الحصيلة أكثر من 100 مسعف، بالإضافة إلى أكثر من 270 امرأة وأكثر من 170 طفلا.

وأدى وقف إطلاق النار الذي جرى التوصل إليه بين إسرائيل ولبنان بوساطة أمريكية إلى تراجع كبير في الأعمال القتالية، إلا أن الاشتباكات بين إسرائيل وحزب الله تواصلت في جنوب لبنان، حيث يتبادل الجانبان الاتهامات بخرق وقف إطلاق النار.

وتسيطر القوات الإسرائيلية على شريط من جنوب لبنان، وحذرت السكان من العودة إلى منازلهم هناك، لكن سلاح الجو الإسرائيلي واصل أيضا غاراته خارج هذا الشريط، بما في ذلك استهداف بلدة مجدل زون اليوم الثلاثاء.

وفي الأسبوع الماضي، أسفرت غارات إسرائيلية عن مقتل صحفية لبنانية في جنوب لبنان، حيث أفادت السلطات اللبنانية ومنظمات حقوقية بأن استمرار الهجمات الإسرائيلية حال دون وصول فرق الإنقاذ إلى الموقع الذي حوصرت فيه الصحفية تحت الأنقاض.

في المقابل، يواصل حزب الله هجماته بطائرات مسيّرة وصواريخ على القوات الإسرائيلية في لبنان وشمال إسرائيل.

وأعلن الجيش الإسرائيلي في وقت سابق اليوم أنه عثر على أنفاق في جنوب لبنان كان يستخدمها حزب الله وقام بتدميرها.

(تغطية صحفية منة علاء الدين وأحمد طلبة – إعداد حسن عمار للنشرة العربية)