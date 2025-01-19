هجمات إسرائيلية على غزة مع تأخر تنفيذ اتفاق غزة

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من معيان لوبيل ونضال المغربي

القدس/القاهرة (رويترز) – شنت مدفعية وطائرات حربية إسرائيلية هجمات على شمال قطاع غزة يوم الأحد وقال مسعفون فلسطينيون إن ثمانية أشخاص قتلوا بعد وقت قصير من حلول موعد بدء تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) دون أن ينفذ الجانبان الاتفاق الذي يمكن أن يمهد لوقف الحرب.

وتأجل بدء تنفيذ وقف إطلاق النار في قطاع غزة الذي كان مقررا صباح يوم الأحد بعد أن طالب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو حركة حماس بتقديم قائمة بأسماء الرهائن الذين يفترض أن يُطلق سراحهم في اليوم الأول لكن حماس قالت إن أسبابا “فنية ميدانية” أخرت تسليم القائمة.

وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي دانيال هاجاري في بيان الساعة 0630 بتوقيت جرينتش، وهو الوقت الذي كان مقررا لبدء سريان الاتفاق، إن حماس لم تف بالتزاماتها وإن إسرائيل ستواصل الهجمات ما لم يتم تنفيذ البنود.

ومن شأن اتفاق وقف إطلاق النار الذي طال انتظاره أن يمهد الطريق أمام نهاية محتملة للحرب المستمرة منذ 15 شهرا والتي قلبت الشرق الأوسط رأسا على عقب.

وأعلن نتنياهو قبل الموعد الذي كان مقررا لبدء سريان الاتفاق بساعة واحدة إنه لن يدخل حيز التنفيذ قبل أن تقدم حماس قائمة بأسماء الرهائن الثلاثة المقرر إطلاق سراحهم يوم الأحد وفقا للاتفاق.

وذكر مكتب نتنياهو يوم الأحد “أصدر رئيس الوزراء تعليمات للجيش بأن وقف إطلاق النار الذي من المفترض أن يبدأ سريانه في 0830 صباحا لن يبدأ حتى تتسلم إسرائيل قائمة الرهائن الذين سيطلق سراحهم والتي تعهدت حماس بتقديمها”.

وأكدت حماس التزامها باتفاق وقف إطلاق النار في غزة، وقالت إن التأخر في تسليم قائمة بأسماء الرهائن الذين سيطلق سراحهم يرجع لأسباب “فنية ميدانية”.

وذكرت وسائل إعلام تابعة لحماس في وقت مبكر يوم الأحد أن القوات الإسرائيلية بدأت الانسحاب من مناطق في مدينة رفح في قطاع غزة إلى محور فيلادلفيا على الحدود بين مصر وغزة.

واستمر دوي انفجارات في غزة حتى حلول موعد بدء سريان الاتفاق. وبحلول الساعة 0630 بتوقيت جرينتش هتف سكان في غزة وسُمع إطلاق بعض الأعيرة النارية في الهواء في مدينة خان يونس بجنوب القطاع.

وحذر الجيش الإسرائيلي سكان غزة من الاقتراب من قواته أو التحرك في أنحاء القطاع قبيل بدء سريان وقف إطلاق النار. وأضاف “لحظة السماح بهذا التحرك سيتم إصدار بيان وتعليمات عن طرق الانتقال الآمنة”.

جاء اتفاق وقف إطلاق النار بعد أشهر من المفاوضات المتقطعة التي توسطت فيها مصر وقطر والولايات المتحدة، وجاء قبل وقت قصير من تنصيب الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب في 20 يناير كانون الثاني.

وتستمر المرحلة الأولى من الاتفاق ستة أسابيع، وسيتم خلالها إطلاق سراح 33 من أصل 98 رهينة متبقين، نساء وأطفال ورجال فوق الخمسين عاما ومرضى وجرحى، مقابل إطلاق سراح ما يقرب من 2000 سجين ومعتقل فلسطيني.

وتشمل هذه القائمة 737 سجينا من الذكور والإناث والقصر، بعضهم أعضاء في جماعات مسلحة أدينوا في هجمات أسفرت عن مقتل العشرات من الإسرائيليين، فضلا عن مئات الفلسطينيين من غزة محتجزين منذ بداية الحرب.

ومن المتوقع أن يتم إطلاق سراح ثلاث رهائن من الإناث مساء يوم الأحد عن طريق الصليب الأحمر، وفي مقابل كل منهن يتم الإفراج عن 30 معتقلا من الفلسطينيين.

وقال كبير المفاوضين الأمريكيين بريت ماكجورك إنه بعد إطلاق سراح الرهائن يوم الأحد فإن الاتفاق ينص على إطلاق سراح أربع رهائن أخريات بعد سبعة أيام، ثم إطلاق سراح ثلاث رهائن كل سبعة أيام بعد ذلك.

وخلال المرحلة الأولى من المفترض أن ينسحب الجيش الإسرائيلي من بعض المواقع في غزة، وأن يتم السماح للفلسطينيين النازحين من مناطق شمال القطاع بالعودة.

وعمل فريق الرئيس الأمريكي جو بايدن بشكل وثيق مع مبعوث ترامب إلى الشرق الأوسط ستيف ويتكوف لدفع الاتفاق قدما.

ومع اقتراب موعد تنصيبه، كرر ترامب مطالبه بإبرام الاتفاق بسرعة، محذرا مرارا من أن “أبواب الجحيم ستنفتح على مصراعيها” إذا لم يتم إطلاق سراح الرهائن.