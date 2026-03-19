هجمات إيران.. “أضرار جسيمة” بمركز الغاز المسال بقطر وتعليق للعمليات بمنشآت غاز بالإمارات

reuters_tickers

5دقائق

18 مارس آذار (رويترز) – أعلنت شركة قطر للطاقة يوم الأربعاء وقوع “أضرار جسيمة” جراء هجمات صاروخية إيرانية استهدفت مدينة رأس لفان الصناعية المركز الرئيسي لعمليات معالجة الغاز الطبيعي المسال في البلاد، فيما علقت الإمارات العمليات في منشآت للغاز بعد التصدي لصواريخ في وقت مبكر من يوم الخميس.

وجاءت الهجمات، التي أثارت ردا غاضبا من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بعد ساعات من إصدار إيران تحذيرات بالإخلاء لعدد من المنشآت النفطية في السعودية والإمارات وقطر، في أعقاب هجمات استهدفت بنيتها التحتية للطاقة في حقل بارس الجنوبي وعسلوية.

وقالت قطر للطاقة، ثاني أكبر مُصدر للغاز الطبيعي المسال في العالم، في بيان “تم على الفور نشر فرق الاستجابة للطوارئ لاحتواء الحرائق الناتجة عن الهجوم، حيث تسببت في أضرار جسيمة. ولم تقع أي وفيات نتيجة الهجوم”. وأعلنت وزارة الداخلية صباح اليوم الخميس أنه جرى إخماد جميع الحرائق.

ورأس لفان، الواقعة على بعد 80 كيلومترا إلى الشمال من الدوحة، مركز حيوي لقطاع الطاقة وتضم العديد من الشركات العالمية بما في ذلك شل أكبر شركة لتداول الغاز الطبيعي المسال في العالم.

وقال متحدث باسم شل “نجري حاليا تقييما لأي تأثير محتمل على أي أصول تشغلها أو تستخدمها شركة شل في مدينة رأس لفان الصناعية، وسنقدم المزيد من المعلومات في الوقت المناسب”.

وتمتلك شركة الطاقة العملاقة حصة 30 بالمئة في منشأة للغاز الطبيعي المسال بطاقة إنتاجية تبلغ 7.8 مليون طن سنويا، بالإضافة إلى استثمارات في مرافق قيد التشغيل للغاز الطبيعي المسال في رأس لفان. كما تمتلك حصة 100 بالمئة في مصنع اللؤلؤة لتحويل الغاز إلى سوائل في المركز والقادر على معالجة 1.6 مليار قدم مكعبة يوميا من الغاز.

وأفادت قطر للطاقة بأن مصنع اللؤلؤة تعرض لأضرار جسيمة. وأضافت أن العديد من منشآت الغاز الطبيعي المسال استُهدفت بهجمات صاروخية في الساعات الأولى من صباح اليوم الخميس، مما تسبب في اندلاع حرائق كبيرة وأضرار إضافية.

* ترامب يتوعد بالرد

تنتج قطر 77 مليون طن من الغاز الطبيعي المسال سنويا، وهي ثاني أكبر مُصدر لهذا الوقود الذي يستخدم في توليد الكهرباء ومختلف الصناعات حول العالم. وتعالج مصفاة لفان بشكل أساسي المكثفات لإنتاج منتجات مكررة بما في ذلك وقود الطائرات.

وفي بيان على مواقع التواصل الاجتماعي، حذر ترامب إيران من مهاجمة منشآت الغاز الطبيعي المسال القطرية مجددا، وهدد بتفجير حقل غاز بارس الجنوبي بالكامل إذا فعلت ذلك. وقال إن إسرائيل هاجمت الحقل دون إبلاغ قطر أو الولايات المتحدة.

وأبلغت وزارة الخارجية القطرية الملحقين الأمني والعسكري الإيرانيين بمغادرة البلاد خلال 24 ساعة، وأعلنتهما شخصين غير مرغوب فيهما.

ونددت الوزارة في بيان بالهجوم على رأس لفان ووصفته بأنه “تهديد مباشر” للأمن الوطني القطري، واتهمت إيران باتباع “نهج غير مسؤول”.

* تعليق العمليات بمنشآت غاز في الإمارات

أفادت السلطات في الإمارات بأنها تتعامل مع حادثتي سقوط شظايا نتيجة عملية تصدي ناجحة لصواريخ استهدفت منشآت حبشان للغاز وحقل باب.

وأعلن مكتب أبوظبي الإعلامي تعليق العمليات في منشآت الغاز، دون وقوع أي إصابات.

ويعد مجمع حبشان، الذي تشغله شركة أدنوك عملاق النفط الحكومي، أحد أكبر مرافق معالجة الغاز في العالم، ويتألف من خمس محطات بطاقة إجمالية تبلغ 6.1 مليار قدم مكعبة يوميا، وفقا لأدنوك.

( شاركت في التغطية مروة رشاد وفلورنس تان وحاتم ماهر – إعداد عبدالحميد مكاوي ومروة غريب للنشرة العربية)