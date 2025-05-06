هجمات بمُسيرات تهز مدينة بورتسودان وتعرض توصيل المساعدات للخطر

reuters_tickers

3دقائق

(رويترز) – قال شاهد إن انفجارات وحرائق هزت مدينة بورتسودان يوم الثلاثاء، ضمن هجوم بطائرات مسيرة مستمر منذ أيام أدى إلى إحراق أكبر مستودع للوقود في السودان وإلحاق أضرار بأهم بوابة لإدخال المساعدات الأجنبية.

وأظهر مقطع فيديو لرويترز عمودا ضخما من الدخان الأسود يتصاعد من محيط الميناء البحري الرئيسي للبلاد.

وذكر الشاهد أنه سُمع دوي انفجارات في مناطق أخرى لم يتضح على وجه التحديد مكانها.

وقالت شركة كهرباء السودان إن محطة فرعية في المدينة تعرضت أيضا للقصف مما أدى إلى انقطاع التيار تماما وأضافت “يعتبر هذا استهدافا ممنهجا لمحطات الكهرباء بصورة متكررة مما ينعكس سلبا على خدمات المواطنين في المياه والصحة وغيرها”.

وكانت مدينة بورتسودان تتمتع بهدوء نسبي منذ اندلاع الحرب الأهلية في أبريل نيسان 2023 حينما أصبحت قاعدة للحكومة المتحالفة مع الجيش بعد أن فقدت القوات المسلحة السودانية السيطرة على جزء كبير من العاصمة الخرطوم في بداية الصراع مع قوات الدعم السريع شبه العسكرية.

ولجأ مئات الآلاف من النازحين إلى المدينة حيث انتقل مسؤولو ودبلوماسيو ووكالات الأمم المتحدة، مما جعلها القاعدة الرئيسية لعمليات الإغاثة لما وصفته المنظمة الدولية بأكبر كارثة إنسانية في العالم.

وتزود ​​مستودعات الاستيراد والتخزين في بورتسودان جميع أنحاء السودان بالوقود، وينذر تدميرها بأزمة كبيرة تعيق وصول المساعدات برا وتؤثر سلبا على إنتاج الكهرباء وإمدادات غاز الطهي.

وتفتح الهجمات، التي بدأت يوم الأحد، جبهة جديدة في الصراع، مستهدفة المعقل الرئيسي للجيش في شرق السودان. وكان الجيش قد طرد في مارس آذار قوات الدعم السريع من معظم مناطق وسط البلاد حيث تقع العاصمة الخرطوم ودفعها نحو مناطق في غرب البلاد.

واتهمت مصادر عسكرية قوات الدعم السريع بشن هجمات على بورتسودان منذ يوم الأحد رغم أن القوات لم تعلن مسؤوليتها عن ذلك حتى الآن.

وتعرضت قاعدة عسكرية بالقرب من المطار الدولي الوحيد الذي يعمل في السودان لهجوم بطائرات مسيرة يوم الأحد، وأعقب ذلك استهداف مستودعات وقود في المدينة يوم الاثنين.

وقال شهود إن أحد الأهداف كان فندقا كبيرا بالقرب من مقر إقامة قائد الجيش السوداني عبد الفتاح البرهان.

وجاءت الهجمات بعدما قال مصدر عسكري إن الجيش دمر طائرة ومستودعات أسلحة في مطار نيالا الخاضع لسيطرة قوات الدعم السريع في دارفور المعقل الرئيسي لها.