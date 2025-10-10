هجمات روسية بالصواريخ والمسيرات على كييف وانقطاع الكهرباء جزئيا عنها

تعرضت كييف مجددا لهجوم روسي واسع ليل الخميس الجمعة أدى إلى انقطاع التيار الكهربائي في شرقها، على ما أعلنت السلطات المحلية.

وسمع مراسلو وكالة فرانس برس دوي انفجارات عدة فضلا عن أصوات مسيرات هجومية.

وأشار سلاح الجو عبر تلغرام إلى حصول “هجوم للعدو بالصواريخ البالستية وهجوم واسع بالمسيرات الهجومية” داعيا السكان إلى ملازمة الملاجئ.

وقالت وزارة الطاقة عبر فيسبوك إن “الروس يوجهون ضربات كثيفة على منشآت الطاقة الأوكرانية” على مستوى البلاد.

وأوضح رئيس بلدية العاصمة فيتالي كليتشكو عبر تلغرام إن “الضفة اليسرى (الشرقية) أصبحت بلا كهرباء، وهناك مشاكل أيضاً في شبكة المياه”.

وأكّد مراسل لوكالة فرانس برس يقطن في شرق كييف انقطاع الكهرباء ومياه الشرب في منطقته.

ونظرا لقوة الضربة توقفت قطارات الأنفاق حتى إشعار آخر على الضفة الشرقية لنهر دنيبرو وهو أمر نادر الحصول، على ما أفادت السلطات البلدية.

وطالت ضربات أيضا منطقة زاربوريجيا في وسط لبلاد حيث قتل طفل وأصيب ثلاثة أشخاص خلال الليل.

وفي كييف أصيب تسعة أشخاص يقيمون في مبنى سكني على ما ذكرت السلطات المحلية.

وتقصف روسيا يوميا المدن الأوكرانية منذ بدء غزوها لهذا البلد في شباط/فبراير 2022 مستهدفة خصوصا منشآت الطاقة مع اقتراب فصل الشتاء.

والأربعاء، ندد الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي بتصعيد الضربات الروسية التي تستهدف منشآت الطاقة وكذلك شبكة السكك الحديد ما استدعى إصدار نداءات إلى العائلات التي لديها أطفال بالاخلاء.

وأكد زيليتنسكي “هدف روسيا هو زرع الفوضى والضغط نفسيا على الناس”.

– شتاء “بالغ الصعوبة” –

في مدينة سلوفيانسك في منطقة دونباس الواقعة تحت السيطرة الأوكرانية، نصح رئيس البلدية قبل فترة قصيرة الفئات الضعيفة من أطفال ومسنين إلى المغادرة، مبررا نداءه بالهجمات المتواصلة التي تستهدف أنظمة التدفئة.

وقال رئيس البلدية فاديم لياخ عبر شبكات التواصل الاجتماعي “احتمال ان يكون الشتاء بالغ الصعوبة مرتفع”.

وأشار زيلينسكي إلى أن “الهجمات الروسية تفرض ضغطا كبيرا” على قطاع الغاز الأوكراني ما قد يضطر كييف إلى زيادة وارداتها.

وتواجه أوكرانيا هي أيضا ضربات على روسيا بانتظام مستهدفة خصوصا مصافي النفط ما أثار ارتفاعا في أسعار المحروقات في هذا البلد منذ الصيف.

ورأى زيلينسكي أن روسيا تعاني من “نقص في المحروقات يوازي 20 % من الحاجات”.

وضربت أوكرانيا قبل فترة قصيرة محطة كهرباء في منطقة بيلغورود الروسية الحدودية معها ما أدى إلى انقطاعات في التيار.

وقال زيلينسكي إن وفدا أوكرانيا برئاسة رئيس الوزراء يوليا سفيريدينكو سيتوجه إلى الولايات المتحدة “مطلع الأسبوع” للبحث خصوصا في مسائل الطاقة والدفاع الجوي في مواجهة تكثيف موسكو لضرباتها.

ومع مرور تسعة أشهر على عودة الرئيس الأميركي دونالد ترامب إلى البيت الأبيض، والذي وعد بحل سريع للنزاع، لا يزال نظيره الروسي فلاديمير بوتين يتجاهل الدعوات لوقف إطلاق النار.

