هجوم إسرائيلي على إيران يشمل نطنز ويودي بقادة عسكريين وطهران تعتبره “إعلان حرب”

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شنت إسرائيل الجمعة سلسلة ضربات غير مسبوقة على مواقع نووية وعسكرية في إيران شملت منشأة نطنز وطهران ومدن أخرى، وأسفرت عن مقتل قادة عسكريين كبار، بينما توعدت طهران بالرد معتبرة ما حصل “إعلان حرب”.

وحذر الرئيس الأميركي دونالد ترامب من أن “الهجمات المقبلة” على إيران ستكون “أكثر عنفا”.

وأدت الضربات إلى إصابة 95 شخصا في انحاء مختلفة من إيران، بحسب ما أفاد التلفزيون الرسمي.

وأعلن الجيش الإسرائيلي إصابة أجهزة طرد مركزية لتخصيب اليورانيوم تحت الأرض في منشأة نطنز وسط الجمهورية الإسلامية، فيما أكدت طهران أن معظم الأضرار اللاحقة بالمنشأة “سطحية”.

وبعد ساعات من الضربات التي نفذت فجر الجمعة، تحدث الاعلام الإيراني عن اندلاع حريق في مطار تبريز (شمال غرب).

وقتل في الضربات رئيس هيئة الأركان المشتركة للقوات المسلحة محمد باقري، أعلى مسؤول في الهيكلية العسكرية، فضلا عن حسين سلامي، قائد الحرس الثوري الإسلامي، وقائد القوة الجوفضائية للحرس أمير علي حاجي زاده.

كما قتل ستة علماء نوويين كبار بحسب الإعلام الإيراني.

وأصيب بالهجوم أيضا علي شمخاني، مستشار المرشد الأعلى علي خامنئي والأمين السابق للمجلس الأعلى للأمن القومي، على ما أعلن التلفزيون.

وأكدت وزارة الدفاع الإسرائيلية أن الضربات أدت إلى قتل معظم كبار قادة القوة الجوفضائية في الحرس الثوري “اثناء اجتماعهم في مقرهم السري”.

واطلقت طهران نحو مئة مسيّرة باتجاه الدولة العبرية على ما أفاد الجيش الإسرائيلي الذي عمل على اعتراضها خارج الأراضي الإسرائيلية.

ويشتبه الغرب وإسرائيل، العدو الإقليمي اللدود لطهران، بأن الأخيرة تعمل على تطوير سلاح ذري، وهو ما نفته إيران مرارا. وأتى الهجوم في خضم مباحثات نووية بين الجمهورية الإسلامية والولايات المتحدة، كانت الجولة المقبلة منها مقررة في مسقط الأحد.

وانتشرت تقارير كثيرة في الأيام الأخيرة عن احتمال حصول ضربة إسرائيلية قوية لطهران.

– “ما يلزم من أيام” –

وبدأت الضربات خلال الليل واستهدفت مناطق عدة بينها طهران.

وأكد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو أن العملية العسكرية ستتواصل “ما يلزم من أيام” فيما قال الجيش الإسرائيلي إن طائراته الحربية تواصل ضرب الأراضي الإيرانية.

وأكد نتانياهو أن الضربات الأولى كانت “ناجحة للغاية”.

وأصيب 95 شخصا ونقلوا إلى المستشفيات “في 12 محافظة في البلاد استهدفت” بالضربات بحسب الناطق باسم أجهزة الطوارئ الوطنية مجتبى خالدي في تصريح لتلفزيون الرسمي.

وكان التلفزيون تحدث عن “انفجارات قوية” في مبانٍ سكنية في العاصمة.

ودمرت الضربات الطوابق العليا في بعض الأبنية فيما تضررت واجهات مبان أخرى بحسب أحد مصوري وكالة فرانس برس. وأصيب كذلك مقر قيادة الحرس الثوري.

وهتف إيرانيون تظاهروا في وسط العاصمة “الموت لإسرائيل! الموت لأميركا!”.

ودعا محمد مؤدي المتقاعد البالغ 65 عاما إلى “رد كاسح” على إسرائيل التي لا تعترف بها إيران.

– 200 طائرة –

وقال الجيش الإسرائيلي أن حوالى 200 من طائراته الحربية شاركت في الضربات على حوالى مئة هدف من منشآت نووية ومواقع عسكرية.

وبعد ساعات على أولى الضربات قال الجيش الإسرائيلي أن إيران أطلقت “حوالى مئة مسيرة” باتجاه إسرائيل مؤكدا ان قواته بدأت اعتراضها خارج مجالها الجوي.

كذلك، أكد الأردن اعتراض مسيرات وصواريخ انتهكت مجاله الجوي.

وقال التلفزيون الإيراني إن موقع نطنز لتخصيب اليورانيوم “استهدف مرات عدة” وبث مشاهد تظهر تصاعد الدخان الكثيف فوقه.

وحذرت الوكالة الدولية للطاقة الذرية من أن المنشآت النووية “يجب ألا تهاجم أبدا” داعية “كل الأطراف إلى ممارسة أقصى درجات ضبط النفس لتجنب مزيد من التصعيد.

وأكد نتانياهو “لقد ضربنا قلب البرنامج الإيراني لتخصيب اليورانيوم. لقد ضربنا قلب البرنامج النووي العسكري الإيراني. لقد استهدفنا منشأة التخصيب الإيرانية الرئيسية في نطنز”، مشيرا أيضا إلى أنّ الغارات استهدفت أيضا “قلب برنامج الصواريخ البالستية الإيراني”.

وقال الجيش الإسرائيلي إنه كان يملك معلومات تثبت بأن طهران شارفت على “نقطة اللاعودة” نحو القنبلة النووية. وأضاف أن “النظام الإيراني كان لديه خطة ملموسة لتدمير دولة إسرائيل”.

وأغلق المجال الجوي في إسرائيل وإيران والعراق وسوريا.

– “لا حدود” –

وأكدت إيران “حقها القانوني والمشروع” بالرد على الضربة الإسرائيلية محملة الولايات المتحدة حليفة إسرائيل، “تبعات “الهجوم.

وتوعد خامنئي إسرائيل بمصير “مؤلم” مؤكدا “لقد أعد الكيان الصهيوني بهذه الجريمة مصيرًا مريرًا ومؤلماً لنفسه، وسيجنيه حتمًا”.

وفي رسالة إلى الأمم المتحدة، وصف وزير الخارجية عباس عراقجي الهجوم بأنه “إعلان حرب”، ودعا “مجلس الأمن إلى التحرك على الفور”.

وأكدت القوات المسلحة الإيرانية أن “لا حدود” في الرد. وقالت هيئة الأركان العامة “الآن وقد تجاوز النظام المحتل للقدس كل الخطوط الحمر… (لن تكون ثمة) حدود في الرد على هذه الجريمة”.

في غضون ذلك، حض ترامب إيران على “إبرام اتفاق قبل أن لا يبقى هناك شيء”، محذرا بأن “الضربات المقبلة ستكون أكثر عنفا”.

وكتب ترامب على منصته تروث سوشال “ثمة حتى الآن الكثير من الموت والدمار، لكن ما زال هناك وقت لوقف هذه المذبحة والهجمات المقبلة المقررة”.

وادى الهجوم إلى قفزة كبيرة في أسعار النفط مع ارتفاع بنسبة 12%.

وفي مؤشر إلى خشية من التصعيد، ألغت شركات الطيران في الخليج وعلى رأسها شركة الإمارات، رحلاتها من وإلى العراق والأردن ولبنان وإيران وسوريا. وعلقت “إير فرانس” رحلاتها بين باريس وتل أبيب فيما علقت لوفتهانزا الألمانية رحلاتها إلى إيران.

ويعود آخر هجوم إسرائيلي على إيران إلى تشرين الأول/اكتوبر 2024 عندما نفذت الدولة العبرية ضربات جوية على أهداف عسكرية ردا على إطلاق حوالى 200 صاروخ إيراني على أراضيها.

وسارعت الأمم المتحدة ودول إلى دعوة الطرفين إلى التهدئة.

ودعت الأمم المتحدة إلى “أقصى درجات ضبط النفس” فيما نددت سلطنة عمان الوسيط بين واشنطن وطهران في الملف النووي “التصعيد الخطر” واستنكرت السعودية “الاعتداءات الإسرائيلية السافرة”.

ودانت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) التي تتواجه مع إسرائيل في حرب منذ تشرين الأول/أكتوبر 2023، “العدوان الغاشم” الذي شنته إسرائيل.

– “خطر اندلاع نزاع واسع” –

وكانت إيران هددت الأربعاء بضرب قواعد عسكرية أميركية في الشرق الأوسط في حال اندلاع نزاع بعد تعثر المفاوضات حول الملف النووي بين طهران وواشنطن. وكان من المقرر عقد جولة سادسة من المباحثات بينهما الأحد في مسقط.

وقامت واشنطن بخفض عدد موظفيها الدبلوماسيين في المنطقة ولا سيما في العراق إزاء “خطر اندلاع نزاع واسع”.

ودعت سفارات أميركية في الشرق الاوسط رعاياها إلى توخي الحذر.

أعلنت سفارات إسرائيلية حول العالم إغلاق أبوابها عقب الهجمات.

ويشكل تخصيب اليورانيوم من جانب إيران حجر العثرة الرئيسي في المباحثات الهادفة إلى ضبط برنامج طهران النووي في مقابل رفع العقوبات الكثيرة المفروضة على البلاد.

وتطالب واشنطن طهران بالتخلي كليا عن التخصيب، وهو ما ترفضه طهران.

وأعلنت طهران الخميس أنها بصدد زيادة انتاجها من اليورانيوم المخصب “بشكل كبير” مع بناء منشأة جديدة ردا على اعتماد الوكالة الدولية للطاقة الذرية قرارا يدين “عدم امتثال” إيران لالتزاماتها على الصعيد النووي.

وتقول الوكالة إن إيران هي البلد الوحيد غير الحائز السلاح النووي الذي يخصب اليورانيوم عند نسبة 60 %. ويحتاج انتاج قنبلة نووية إلى يورانيوم مخصب عند مستوى 90 %.

بور/غ ر/كام