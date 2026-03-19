هجوم إيراني يصيب مصفاة نفط إسرائيلية في حيفا

reuters_tickers

2دقائق

القدس 19 مارس آذار (رويترز) – أعلنت وزارة الطاقة الإسرائيلية اليوم الخميس أن هجوما صاروخيا إيرانيا أصاب مصفاة نفط إسرائيلية في مدينة حيفا الساحلية شمال البلاد لكنه لم يسفر عن “أضرار جسيمة”.

وقال وزير الطاقة إيلي كوهين إن التيار الكهربائي انقطع لفترة وجيزة ثم عاد إلى معظم المتضررين.

وأضاف كوهين “الأضرار التي لحقت بشبكة الكهرباء في الشمال محدودة وغير جسيمة. ولم تسجل أضرار جسيمة في البنية التحتية الإسرائيلية جراء القصف”.

وقال الحرس الثوري الإيراني إنه استهدف مصفاتي وقود في حيفا، ثالث أكبر مدن إسرائيل، وفي أسدود جنوب البلاد، “إلى جانب عدد من الأهداف الأمنية ومراكز الدعم العسكري التابعة للكيان الصهيوني” التي قال إنها “تعرضت لقصف صاروخي دقيق”.

ولم ترد أنباء حتى الآن عما إذا كانت مصفاة أسدود قد تعرضت للقصف.

وقالت الشرطة إن فرق إبطال المتفجرات انتشرت في عدة مواقع بحيفا حيث سقطت قذائف. ولم ترد تقارير عن وقوع إصابات.

وأعلنت وزارة حماية البيئة الإسرائيلية أن حطام صاروخ تم اعتراضه سقط في حيفا ويجري فحصه حاليا.

وأعلنت شركة الكهرباء الإسرائيلية أن شظايا صاروخ أصابت خط كهرباء في منطقة حيفا، مما تسبب في انقطاع مؤقت للكهرباء لكن عاد التيار إلى جميع المشتركين في غضون 45 دقيقة تقريبا.

وجرى استهداف مصافي النفط في حيفا في يونيو حزيران الماضي بصاروخ إيراني، ما أسفر عن مقتل ثلاثة أشخاص وتوقف العمليات.

(نغطية صحفية ستيفن شير ويمنى إيهاب وإيناس العشري – إعداد عبدالحميد مكاوي ومحمد علي فرج للنشرة العربية)