هجوم بطائرات مسيرة على العاصمة السودانية (شهود ومصدر عسكري) 

هاجمت طائرات مسيرة العاصمة السودانية الخرطوم الأربعاء متسببة بوقوع انفجارات، بحسب ما أفاد مصدر عسكري وشهود وكالة فرانس برس.

وأكد المصدر العسكري أن “دفاعاتنا الجوية أسقطت معظم المسيرات. وقد هاجمت عشرة منها انتحارية معسكري ساركاب وخالد بن الوليد شمال أم درمان”.

وأفاد شهود من سكان أم درمان عن رؤية مسيرات تحلق في سماء المدينة منذ الساعات الأولى للصباح وسماع أصوات انفجارات عالية من جهة الشمال.

وقال أحد سكان أم درمان لفرانس برس “استمر التحليق وأصوات الانفجارات من الثانية صباحا بالتوقيت المحلي وحتى الخامسة صباحا”.

وهاجمت طائرات مسيرة الخرطوم الثلاثاء متسببة في مقتل عنصرين من “درع السودان”، بحسب ما أعلنت المجموعة المسلحة المتحالفة مع الجيش.

واستهدفت مسيرات تابعة لقوات الدعم السريع مواقع تابعة للجيش ومنشآت حيوية الشهر الماضي.

ويسيطر الجيش على الخرطوم منذ أيار/مايو بعد أن أخرج منها الدعم السريع التي كانت تسيطر على مناطق واسعة من العاصمة في المراحل الأولى للحرب.

واندلعت الحرب بين الجيش وقوات الدعم السريع في نيسان/أبريل 2023، وأسفرت عن مقتل عشرات الآلاف وتشريد أكثر من 13 مليونا فضلا عن تقسيم البلاد إلى مناطق نفوذ بين الطرفين.

