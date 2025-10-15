هجوم بطائرات مسيرة على العاصمة السودانية (شهود ومصدر عسكري)

هاجمت طائرات مسيرة العاصمة السودانية الخرطوم الأربعاء متسببة بوقوع انفجارات، بحسب ما أفاد مصدر عسكري وشهود وكالة فرانس برس.

وأكد المصدر العسكري أن “دفاعاتنا الجوية أسقطت معظم المسيرات” التي هاجمت معسكري ساركاب وخالد بن الوليد في شمال غرب العاصمة.

يشهد السودان منذ نيسان/أبريل 2023 حربا دامية بين الجيش بقيادة عبد الفتاح البرهان، الحاكم الفعلي للبلاد منذ انقلاب العام 2021، وقوات الدعم السريع بقيادة نائبه السابق محمد حمدان دقلو الملقب “حميدتي”. ويُتهم الطرفان بارتكاب مجازر.

وأسفرت الحرب عن مقتل عشرات الآلاف وتشريد أكثر من 13 مليونا وتسببت بما وصفته الأمم المتحدة بأنه “الأزمة الإنسانية الأسوأ في العالم”.

وأفاد شهود من سكان أم درمان برؤية مسيرات تحلق في سماء المدينة خلال ليل الثلاثاء الى الأربعاء وسماع أصوات انفجارات عالية.

وإن استهدفت مسيرات تابعة لقوات الدعم السريع مواقع تابعة للجيش ومنشآت حيوية الشهر الماضي، إلا إن الخرطوم تنعم بالهدوء بشكل عام منذ ان سيطر الجيش عليها في أيار/مايو، وباتت المعارك تتركز في جنوب وغرب البلاد.

.وهاجمت طائرات مسيرة الخرطوم الثلاثاء متسببة في مقتل عنصرين من “درع السودان”، بحسب ما أعلنت المجموعة المسلحة المتحالفة مع الجيش.

– عودة 800 ألف من السكان –

ويقود “درع السودان” أبو عاقلة كيكل، الحليف السابق لقوات الدعم السريع والذي انشق عنها وانضم إلى الجيش العام الماضي، وساهم في استعادة ولاية الجزيرة. وهو متهم بارتكاب فظائع أثناء قتاله إلى جانب طرفي النزاع.

عاد أكثر من 800 ألف شخص إلى الخرطوم منذ ان استعاد الجيش لعاصمة. وأطلقت الحكومة برنامجا ضخما لإعادة الإعمار، وتنوي نقل مقرها الى العاصمة من بورتسودان التي استقرت فيها بشكل مؤقت بسبب الحرب.

بيد أن الحرب دمرت مساحات شاسعة من الخرطوم ما زالت محرومة من الخدمات الأساسية، ويعاني ملايين من انقطاع الكهرباء المتكرر.

وتتركز الهجمات العنيفة التي تنفذها قوات الدعم السريع في منطقة دارفور الشاسعة، حيث تحاصر منذ 18 شهرا مدينة الفاشر، آخر المدن الكبرى الخارجة عن سيطرتها في هذا الإقليم.

وفي حال نجاحها، ستسيطر قوات الدعم السريع على كامل أقليم دارفور، ومع حلفائها، على أجزاء من جنوب السودان، بينما سيحتفظ الجيش بالسيطرة على وسط البلاد وشرقها وشمالها.

وذكرت الأمم المتحدة ان أكثر من 400 ألف مدني محاصرون في الفاشر التي تُعاني من المجاعة وتتعرض مساجدها ومستشفياتها لهجمات يومية.

كما استهدفت قوات الدعم السريع العديد من مخيمات النازحين في المدينة، فيما حذرت الأمم المتحدة من وقوع مجازر بدوافع عرقية.

