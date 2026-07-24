هجوم بمسيرات أوكرانية على مستودع لشركة روسية بالقرب من سانت بطرسبرغ

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استهدف هجوم بطائرات مسيرة أوكرانية صباح الجمعة مستودعا لشركة “وايلدبيريز” الروسية للتجارة الالكترونية بالقرب من مدينة سانت بطرسبرغ، للمرة الثالثة في غضون أيام قليلة، بحسب مسؤولين محليين ومراسلة وكالة فرانس برس.

وأدى الهجوم إلى نشوب حريق وتصاعد كثيف للدخان الذي غطى المدينة التاريخية الروسية الواقعة على بُعد أكثر من 800 كيلومتر من الحدود الأوكرانية.

وقالت الرئيسة التنفيذية لـ”وايلدبيريز” تاتيانا كيم في بيان “تعرضت مراكزنا اللوجستية في شوشاري وأوتكينا زافود الواقعتين في سانت بطرسبرغ ومنطقة لينينغراد المحيطة بها، لهجوم اليوم”، مضيفة أن مستودعا آخر تابعا للمجموعة استُهدف أيضا في سيمفيروبول بشبه جزيرة القرم.

وتابعت “نجحنا في إنقاذ قسم من المستودعات والبضائع”، مشيرة إلى أن إجلاء العاملين جرى “بشكل سريع ومنظم”.

وقال حاكم المدينة ألكسندر بيغلوف في رسالة نُشرت عبر مواقع التواصل “تعرضت سانت بطرسبرغ لهجوم بطائرات مسيّرة تُستخدم لأغراض عسكرية”.

وأظهرت صور نُشرت عبر مواقع التواصل وسائل إعلام محلية، استهداف مستودعات تابعة لشركة “وايلدبيريز” الروسية العملاقة للتجارة الإلكترونية.

وقال حاكم منطقة لينينغراد ألكسندر دروزدينكو إن مستودعا تابعا لشركة “وايلدبيريز” اشتعلت فيه النيران إثر ضربة بطائرة مسيّرة أسفرت عن إصابة ثلاثة أشخاص، مشيرا إلى إسقاط 59 مسيّرة أوكرانية.

وأعلنت لجنة التحقيق الروسية، المسؤولة عن التحقيقات الكبرى في البلاد، فتح تحقيق في هجوم استهدف منشآت مدنية من بينها مركز لوجستي.

وأعلنت وزارة الدفاع الروسية إسقاط 571 طائرة مسيرة أوكرانية خلال الليل فوق نحو 15 منطقة في روسيا وشبه جزيرة القرم التي ضمتها إلى أراضيها.

ونادرا ما يقرّ المسؤولون الروس بأن المسيرات الأوكرانية أصابت أهدافها، إذ يكتفون عادة بتحديد عدد الطائرات المسيّرة التي تم اعتراضها، أو يعزون الحرائق إلى سقوط حطام الطائرات.

– تعليق الرحلات الجوية –

وهذا ثالث هجوم أوكراني على مواقع تابعة لهذه الشركة التي تحظى بشعبية واسعة في روسيا وتُلقّب بـ”أمازون روسيا”.

أسفر هجوم على مستودعاتها ليل 18 إلى 19 تموز/يوليو في منطقة تامبوف (على بُعد حوالى 480 كيلومترا جنوب شرق العاصمة الروسية)، وهجوم آخر في موسكو، عن مقتل ثمانية موظفين كانوا يعملون في الدوام الليلي، وتسبب في حرائق ألحقت أضرارا بالغة بالمنشآت.

وقال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي إن الشركة كانت تُخزّن وتُشحن مكونات خاضعة للعقوبات، مُخصصة لتصنيع المعدات العسكرية.

ورفض المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف هذا الاتهام.

من جهة ثانية، علّق مطار بولكوفو في سانت بطرسبرغ رحلاته الجوية لساعات عدة بسبب الهجوم بالطائرات المسيّرة.

واستأنف المطار عملياته قرابة الساعة 6,00 صباحا (3,00 بتوقيت غرينتش)، لكنّ نحو خمسين رحلة مغادرة تأثرت.

تشنّ أوكرانيا ضربات متزايدة في العمق الروسي ردا على استهداف موسكو الأراضي الأوكرانية بصورة يومية.

وتقول كييف إن هذه الحملة من الضربات “العقابية” تستهدف بالدرجة الأولى المنشآت النفطية الروسية، ما أدى إلى تفاقم أزمة وقود حادة في واحدة من أكبر الدول المنتجة للنفط في العالم.

يشهد أكثر من 90 في المئة من مناطق روسيا عمليات تقنين أو نقصا في الوقود منذ حزيران/يونيو، وفق إحصاء أجرته وكالة فرانس برس استنادا إلى تقارير إعلامية وبيانات رسمية.

بور/رك/جك