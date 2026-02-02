هجوم بمسيّرات يستهدف مطار كيسانغاني في الكونغو الديموقراطية

استُهدف مطار كيسانغاني، المدينة الرئيسية في شمال شرق جمهورية الكونغو الديموقراطية، بهجوم بـ”مسيّرات انتحارية” خلال عطلة نهاية الأسبوع، وفق ما أفادت حكومة مقاطعة تشوبو في بيان تلقته وكالة فرانس برس الاثنين.

وأفادت الحكومة المحلية بأن “مسيّرات انتحارية محملة بذخائر … استهدفت المطار” بين السبت والأحد.

وأضافت أنه “تم تحييد ثماني مسيّرات معادية قبل وصولها إلى هدفها”، مشيرة إلى عدم الإبلاغ عن وقوع إصابات.

وتقع كيسانغاني البالغ عدد سكانها أكثر من 1,5 مليون نسمة على ضفاف نهر الكونغو في قلب البلد الشاسع، وتعول إلى حد بعيد على مطارها نظرا إلى حالة الطرقات الرديئة.

ويستخدم الجيش أيضا مطارها المدني فتطلق منه مسيراته الهجومية ومقاتلاته التي تشن بانتظام ضربات على مواقع حركة “إم23” المسلحة المناهضة للحكومة والمدعومة من رواندا على مسافة أكثر من 400 كلم من كيسانغاني.

وتتهم السلطات حركة “ام23” وكيغالي بالوقوف وراء هذا الهجوم الذي لم تعلن أي جهة مسؤوليتها عنه حتى الآن.

وتواجه جمهورية الكونغو الديموقراطية منذ 2021 تمردا لحركة “إم23” التي سيطرت على مدينتي غوما في كانون الثاني/يناير 2025 وبوكافو في شباط/فبراير من العام ذاته.

ودوت انفجارات حتى الساعة 2,00 فجر الأحد عند مشارف المطار، ما دفع العديد من السكان إلى الفرار بحسب ما أفاد شهود في الموقع.

وأكدت الحكومة المحلية الإثنين أن “الوضع تحت السيطرة” و”السكان المقيمين في محيط المطار مدعوون للعودة إلى منازلهم”.

