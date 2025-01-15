هجوم روسي “كبير” يستهدف مواقع الطاقة الأوكرانية

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استهدفت روسيا قطاع الطاقة الأوكراني بعشرات الصواريخ والمسيرات، بحسب ما أعلنت كييف الأربعاء، مكثّفة حملة قصف متواصلة منذ شهور في لحظة في الحرب محفوفة بالمخاطر بالنسبة لأوكرانيا.

يأتي الهجوم بعد يوم على إعلان كييف تنفيذ أكبر هجوم جوي على الإطلاق يستهدف مصانع للجيش الروسي ومراكز للطاقة على بعد مئات الكيلومترات عن خط الجبهة.

وأفاد سلاح الجو الأوكراني بأن روسيا استخدمت 43 صاروخ كروز وصاروخا بالستيا و74 مسيرة هجومية في الهجوم الذي وقع خلال الليل واستهدف على ما يبدو مواقع تحديدا في غرب أوكرانيا.

وكتب الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي على مواقع التواصل الاجتماعي “هجوم روسي كبير آخر. نحن في منتصف الشتاء والهدف بالنسبة للروس يبقى هو ذاته: قطاع الطاقة لدينا”.

من جانبها، أكدت وزارة الدفاع الروسية في بيان أن قواتها نفّذت ضربات “عالية الدقة” استهدفت منشآت الطاقة التي “تدعم عمل الصناعات العسكرية الأوكرانية”. وأكدت أنها أصابت جميع أهدافها.

لكن سلاح الجو الأوكراني أفاد بأنه تم إسقاط 30 صاروخا و47 مسيرة، بينما أشار زيلينسكي إلى أن السلطات نجحت في المحافظة على “عمل منظومة الطاقة لدينا”.

– زيلينسكي في وارسو –

وجاءت تصريحاته التي حض فيها حلفاء بلاده على تزويد أوكرانيا بأنظمة الدفاع الجوي التي وعدت بها، قبل اجتماع في وارسو بين زيلينسكي ورئيس الوزراء البولندي دونالد توسك.

واشار زيلينسكي إلى أن “الأهداف كانت قريبة للغاية من حدودنا مع بولندا”.

وأكد توسك أن وارسو ستساعد في “تسريع” انضمام أوكرانيا إلى الاتحاد الأوروبي.

واعتبر زيلينسكي أنه “كلما اقترب موعد انضمام أوكرانيا إلى الاتحاد الأوروبي سيقترب موعد انضمامها لحلف شمال الأطلسي، وكلما تفاعلنا أكثر، حصلت أوروبا بأكملها على اليقين الجيوسياسي الذي تحتاجه”.

,وفي مؤتمر صحافي في وارسو، دعا زيلينسكي الغرب إلى استخدام نحو 250 مليار دولار من الأصول الروسية المجمدة لشراء أسلحة لبلاده.

وأضاف في المؤتمر الصحافي مع الرئيس البولندي أندريه دودا “ستأخذ أوكرانيا هذه الأموال، وتخصص مبلغا كبيرا للإنتاج المحلي ولاستيراد الأسلحة التي لا تمتلكها”. دفع الاتحاد الأوروبي الأسبوع الماضي لكييف أول ثلاثة مليارات يورو من قرض مدعوم بالفائدة المكتسبة على الأصول الروسية المجمدة.

وأفاد مسؤول أوكراني رفيع فرانس برس أن جدول المباحثات يتضمن التوقعات من ولاية الرئيس المنتخب دونالد ترامب المقبلة ومسائل الدفاع.

وأطلقت بولندا مقاتلات لتأمين مجالها الجوي، بحسب ما أعلنت “قيادة العمليات” التابعة لها على وسائل التواصل الاجتماعي، مشيرة إلى عدم وقوع أي انتهاكات لمجالها الجوي خلال مهمتها التي استمرت ثلاث ساعات.

وأفاد مسؤولون في غرب أوكرانيا، قرب بولندا، الأربعاء بأن بنى تحتية رئيسية استُهدفت. وقالت حاكمة منطقة إيفانو-فرانكيفسك (غرب) سفيتلانا أونيشوك على وسائل التواصل الاجتماعي الأربعاء إن منشآت حيوية للبنى التحتية استُهدفت في الهجوم.

وأضافت أن أنظمة الدفاع الجوي اعترضت مقذوفات، مؤكدة عدم سقوط أي ضحايا وأن الوضع تحت السيطرة.

– مبادلة أسرى –

وأفادت السلطات في منطقة لفيف (غرب) المحاذية لبولندا، الدولة العضو في الاتحاد الأوروبي وحلف شمال الأطلسي، بأن منشأتين للبنى التحتية الحيوية أصيبتا في منطقتي دروغوبيتش وستيريي، من دون تقديم تفاصيل.

وقال الحاكم المحلي ماكسيم كوزيتسكي “لحسن الحظ، لم يسقط ضحايا، لكن وقعت أضرار”.

بدورها، أعلنت الهيئة المشغلة لشبكة الطاقة الوطنية الأوكرانية عن انقطاعات مؤقتة طارئة في التيار في سبع مناطق، لتلغيها لاحقا. لكنها حضت الأوكرانيين على عدم استخدام المعدات الكهربائية العالية الاستهلاك حتى المساء.

على صعيد منفصل، قال حاكم منطقة دونيتسك إن منشآت حيوية تعرضت للقصف في منطقته خلال الساعات الـ24 الأخيرة، من دون تحديد توقيت وقوعها.

في الأثناء، أشار رئيس بلدية مدينة خيرسون (جنوب) إلى أن “قسما من المواطنين من دون كهرباء” نتيجة وابل الصواريخ خلال الليل، من دون الكشف عن عدد الأشخاص الذين انقطعت عنهم الكهرباء.

وأصدرت السلطات الأوكرانية في وقت سابق إنذارات من غارات جوية للبلاد بأكملها، محذرة من صواريخ كروز الروسية.

وسمع مراسلو فرانس برس دوي صفارات الإنذار في العاصمة صباح الأربعاء.

تقصف موسكو منذ شهور منشآت الطاقة الأوكرانية وتصر على أن هجماتها تستهدف مواقع تدعم الجيش الأوكراني.

اتهم الجيش الروسي كييف باستخدام صواريخ زودتها بها الولايات المتحدة وبريطانيا الأسبوع الماضي في هجوم توعد بأنه “لن يمر من دون رد”.

يأتي التصعيد في الهجمات المتبادلة بين الجانبين في مرحلة صعبة بالنسبة لأوكرانيا على طول خط الجبهة.

وفي عدة نقاط رئيسية في منطقتي خاركيف الشمالية ودونيتسك في الشرق، استفادت القوات الروسية من تفوقها من حيث عديد الجنود والموارد للتقدم بشكل ثابت.

وأعلنت وزارة الدفاع الروسية الأربعاء أن قواتها سيطرت على قرية أوكراينكا في المنطقة الصناعية التي يعتبرها الكرملين تابعة لروسيا.

في الأثناء، أعلن الجيش الروسي مبادلة عدد من الجنود الأسرى مع كييف عبر اتفاق تم بوساطة إماراتية.

وقالت وزارة الدفاع الروسية على “تلغرام” إنه “نتيجة عملية التفاوض، أعيد 25 جنديا روسيا من الأراضي الخاضعة لسيطرة نظام كييف. في المقابل تم تسليم 25 جنديا أوكرانيا”.

بور-جبر/لين-ريم/ص ك