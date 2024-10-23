مُستجدّات ورُؤى سويسريّة بعشر لغات
تسجيل الدخول

هجوم صاروخي يطلق صفارات الإنذار في تل أبيب خلال زيارة بلينكن

reuters_tickers
تم نشر هذا المحتوى على
1دقيقة

تل أبيب (رويترز) – قال الجيش الإسرائيلي إن القوات الجوية أسطقت صاروخين قادمين من لبنان وتسببا في انطلاق صفارات الإنذار في تل أبيب يوم الأربعاء في وقت كان فيه وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن في زيارة للمدينة.

ودفع ذلك بعض كبار مسؤولي وزارة الخارجية الأمريكية وصحفيين مرافقين في الفندق الذي ينزل فيه بلينكن لمغادرة قاعة الإفطار والمسارعة بالنزول لملاجئ مع نزلاء آخرين وموظفين.

وجاء إسقاط الصاروخين بعد فترة وجيزة من قول الجيش الإسرائيلي في بيان يوم الأربعاء إنه اعترض طائرتين مسيرتين أطلقتا من ناحية الشرق مستهدفتين ميناء إيلات على البحر الأحمر.

ولم ترد تقارير بعد عن وقوع إصابات بسبب الهجومين.

وقالت المقاومة الإسلامية في العراق في بيانين إنها هاجمت إيلات بطائرات مسيرة مرتين يوم الأربعاء.

وأضافت الجماعة المسلحة الموالية لإيران أنها قصفت أهدافا حيوية.

قراءة معمّقة

الأكثر مناقشة

المزيد

نقاش
يدير/ تدير الحوار: جانيس مافريس

ما هو مستقبل نموذج الحياد السويسري؟

هل يمكن التمسك بالحياد في زمن التكتلات والتوترات الجيوسياسية؟

شارك في الحوار
267 إعجاب
168 تعليق
عرض المناقشة

المزيد

نقاش
يدير/ تدير الحوار: بنيامين فون فيل

ما الذي يمكن أن تتعلمه سويسرا والولايات المتحدة الأمريكية من بعضهما البعض حاليا؟

ما هو رأيك حول كيفية استفادة الجمهوريات الشقيقة السابقة من بعضها البعض؟

شارك في الحوار
86 إعجاب
65 تعليق
عرض المناقشة

المزيد

نقاش
يدير/ تدير الحوار: سايمون برادلي

هل تتجنّب.ين الأخبار؟ ولماذا؟

هل أنت مهتم.ة جدًا بالأخبار، أم تحاول.ين تجنّبها؟ لماذا تعتقد.ين أن الاهتمام العام بالأخبار في تراجع؟ شارك.ي رأيك في الموضوع.

شارك في الحوار
56 إعجاب
77 تعليق
عرض المناقشة
قراءة معمّقة

SWI swissinfo.ch - إحدى الوحدات التابعة لهيئة الاذاعة والتلفزيون السويسرية

SWI swissinfo.ch - إحدى الوحدات التابعة لهيئة الاذاعة والتلفزيون السويسرية