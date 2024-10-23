هجوم صاروخي يطلق صفارات الإنذار في تل أبيب خلال زيارة بلينكن

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تل أبيب (رويترز) – قال الجيش الإسرائيلي إن القوات الجوية أسطقت صاروخين قادمين من لبنان وتسببا في انطلاق صفارات الإنذار في تل أبيب يوم الأربعاء في وقت كان فيه وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن في زيارة للمدينة.

ودفع ذلك بعض كبار مسؤولي وزارة الخارجية الأمريكية وصحفيين مرافقين في الفندق الذي ينزل فيه بلينكن لمغادرة قاعة الإفطار والمسارعة بالنزول لملاجئ مع نزلاء آخرين وموظفين.

وجاء إسقاط الصاروخين بعد فترة وجيزة من قول الجيش الإسرائيلي في بيان يوم الأربعاء إنه اعترض طائرتين مسيرتين أطلقتا من ناحية الشرق مستهدفتين ميناء إيلات على البحر الأحمر.

ولم ترد تقارير بعد عن وقوع إصابات بسبب الهجومين.

وقالت المقاومة الإسلامية في العراق في بيانين إنها هاجمت إيلات بطائرات مسيرة مرتين يوم الأربعاء.

وأضافت الجماعة المسلحة الموالية لإيران أنها قصفت أهدافا حيوية.