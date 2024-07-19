هجوم على تل أبيب بطائرة مسيرة والحوثيون يعلنون مسؤوليتهم عنه

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من رامي أميخاي

القدس (رويترز) – قال الجيش الإسرائيلي وخدمات الطوارئ إن مسيرة كبيرة بعيدة المدى استهدفت وسط تل أبيب في الساعات الأولى من صباح يوم الجمعة مما أسفر عن مقتل رجل وإصابة أربعة أشخاص بجروح طفيفة.

وأعلن الحوثيون أنهم نفذوا هذا الاستهداف لتل أبيب بطائرة مسيرة.

ولم تدو صفارات الإنذار من هجوم جوي وقت الاستهداف. ووقع الانفجار بعد ساعات من تأكيد الجيش الإسرائيلي أنه قتل قائدا كبيرا في جماعة حزب الله بجنوب لبنان.

وقال مسؤول عسكري إسرائيلي إن الجيش لا يستبعد أي احتمال فيما يتعلق بمصدر الطائرة المسيرة التي ضربت تل أبيب وأشار إلى أن الطائرة المسيرة من نوع أكبر وأبعد مدى.

وأضاف المسؤول في إفادة للصحفيين بعد الهجوم “نتحدث عن طائرة مسيرة كبيرة يمكنها أن تحلق لمسافات بعيدة”.

ولم يؤكد المسؤول العسكري الإسرائيلي مسؤولية الحوثيين عن الهجوم لكنه قال “لا نستبعد أي احتمال حاليا”.

ومن المرجح أن يؤجج الهجوم على تل أبيب المخاوف بشأن المزيد من التداعيات للحرب في غزة في وقت يتضامن فيه الحوثيون وجماعات أخرى تدعمها إيران مع حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس).

وقال المسؤول العسكري الإسرائيلي إن الجيش لا يزال يحقق في سبب عدم انطلاق صفارات الإنذار وقت الهجوم لكن تقارير أولية تشير إلى رصد الطائرة المسيرة دون انطلاق إنذار بسبب خطأ بشري.

وأشار الجيش الإسرائيلي إلى أنه زاد عدد الدوريات الجوية لحماية المجال الجوي الإسرائيلي دون أن يأمر باتخاذ إجراءات جديدة للدفاع المدني. لكن رئيس بلدية تل أبيب، وهي مركز اقتصادي في إسرائيل، قال إن مستوى التأهب في المدينة ارتفع.

وقال يحيى سريع المتحدث العسكري باسم الحوثيين يوم الجمعة إن الحركة استهدفت تل أبيب بطائرة مسيرة، مضيفا أنهم سيواصلون استهداف إسرائيل تضامنا مع الفلسطينيين في حرب غزة. والحوثيون متحالفون مع إيران.

وأضاف المتحدث في خطاب بثه التلفزيون أن الحركة تعد تل أبيب “هدفا أساسيا في مرمى أسلحتنا”.

وتابع “نفذت العملية بطائرة مسيرة جديدة اسمها يافا قادرة على تجاوز المنظومات الاعتراضية للعدو ولا تستطيع الرادارات كشفها وقد حققت العملية أهدافها بنجاح”.

وأعلنت خدمات الطوارئ الإسرائيلية العثور على جثة رجل في الخمسين من عمره في شقة قريبة من موقع الانفجار قائلة إنها تحقق في الملابسات.

ونقل أربعة إلى المستشفى لتلقي العلاج من جروح طفيفة بشطايا كما تلقى أربعة آخرون علاجا من إصابتهم بالصدمة. وقال المستشفى إن جميع المصابين خرجوا بعد ذلك.

وأظهرت لقطات من الموقع أضرارا واضحة في بناية قرب السفارة الأمريكية في تل أبيب كما أظهرت زجاجا مكسورا متناثرا على الأرصفة بينما تجمعت حشود حول الموقع الذي طوقته الشرطة.

وقالت وسائل إعلام إسرائيلية إن قطعا من طائرة مسيرة من نوع معروف أن جماعات تدعمها إيران تستخدمه في المنطقة انتشلت من قرب الموقع.