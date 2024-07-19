هجوم على تل أبيب بطائرة مسيرة والحوثيون يعلنون مسؤوليتهم

reuters_tickers

3دقائق

من رامي أميخاي

القدس (رويترز) – قال الجيش الإسرائيلي وخدمات الطوارئ إن طائرة مسيرة بعيدة المدى إيرانية الصنع استهدفت وسط تل أبيب في الساعات الأولى من صباح يوم الجمعة في هجوم أعلنت جماعة الحوثي في اليمن مسؤوليتها عنه، مما أسفر عن مقتل رجل وإصابة أربعة أشخاص.

ونشرت وسائل التواصل الاجتماعي صورا للانفجار توحي بأن الهجوم جاء من البحر ولم يؤد الهجوم إلى انطلاق صفارات الإنذار. ووقع الانفجار بعد ساعات من تأكيد الجيش الإسرائيلي أنه قتل قائدا كبيرا في جماعة حزب الله بجنوب لبنان.

وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي دانيال هاجاري إن معلومات الجيش تشير إلى أن الطائرة إيرانية الصنع ومن طراز صماد-3. وأصابت الطائرة مبنى بالقرب من شاطئ البحر قريب من مبنى السفارة الأمريكية في تل أبيب.

وأضاف في مؤتمر صحفي “تشير تقديراتنا إلى أن المسيرة انطلقت من اليمن إلى تل أبيب”.

وقال يحيى سريع المتحدث العسكري باسم جماعة الحوثي، المتحالفة مع إيران، يوم الجمعة إن الحركة استهدفت تل أبيب بطائرة مسيرة، مضيفا أنهم سيواصلون استهداف إسرائيل تضامنا مع الفلسطينيين في حرب غزة.

ومن المرجح أن يؤجج الهجوم على تل أبيب الذي يأتي قبل زيارة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو لواشنطن الأسبوع المقبل، المخاوف من تفاقم تداعيات الحرب في غزة في وقت يتضامن فيه الحوثيون وجماعات أخرى تدعمها إيران مع حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس).

واجتمع وزير الدفاع يوآف جالانت بالقادة العسكريين لمراجعة الدفاعات الجوية وقال إنه يتعين على البلاد الاستعداد لجميع الاحتمالات. وجاء في بيان صادر عن مكتبه أنه قال “يتعين أن نكون مستعدين لعمليات دفاعية وهجومية”.

وقال مسؤول إسرائيلي إن الجيش لا يزال يحقق في سبب عدم انطلاق صفارات الإنذار وقت الهجوم لكن تقارير أولية تشير إلى رصد الطائرة المسيرة دون انطلاق إنذار بسبب خطأ بشري.

وأضاف المسؤول في إفادة للصحفيين بعد الهجوم “نتحدث عن طائرة مسيرة كبيرة يمكنها أن تحلق لمسافات بعيدة”.

وأشار الجيش الإسرائيلي إلى أنه زاد عدد الدوريات الجوية لحماية المجال الجوي الإسرائيلي دون أن يأمر باتخاذ إجراءات جديدة للدفاع المدني. لكن رئيس بلدية تل أبيب، وهي مركز اقتصادي في إسرائيل، قال إن مستوى التأهب في المدينة ارتفع.

وفي الساعات التي تلت هجوم يوم الجمعة، تكرر انطلاق صفارات الإنذار في المناطق القريبة من الحدود مع لبنان، واعترضت الدفاعات الجوية الإسرائيلية هدفا جويا واحدا على الأقل عبر إلى إسرائيل.