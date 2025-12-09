هجوم لطالبان باكستان يسفر عن مقتل ستة جنود على الحدود مع أفغانستان

afp_tickers

2دقائق

هاجم عناصر من حركة طالبان الباكستانية نقطة تفتيش وقتلوا ستة جنود في منطقة تقع في شمال غرب باكستان على الحدود مع أفغانستان، بحسب ما أعلن مسؤول الثلاثاء.

و هاجم أكثر من عشرة مسلّحين مساء الإثنين مركز المراقبة الواقع في منطقة كورام في إقليم خيبر بختونخوا، ما أدى إلى تبادل لإطلاق النار.

وفي تصريحات لوكالة فرانس برس، قال مسؤول في الحكومة الباكستانية في كورام طلب عدم الكشف عن هويّته إذ ليس مخوّلا التحدّث لوسائل الإعلام، إن “استشهد ستة عناصر من قوى الأمن استشهدوا وأصيب أربعة، في حين قضى مسلّحان… في المواجهات”.

وتبّنت حركة طالبان باكستان العملية.

وخلال الأشهر الأخيرة، كثّفت الحركة عملياتها ضدّ قوّات الأمن الباكستانية في المناطق الجبلية المتاخمة لأفغانستان حيث عادت طالبان إلى الحكم في صيف 2021.

وتتهم إسلام آباد الدولة المجاورة بإيواء مسلحين يشنون هجمات على أراضيها، وهو ما تنفيه الحكومة الأفغانية.

والحدود بين البلدين مغلقة رسميا منذ مواجهات وقعت في تشرين الأول/أكتوبر وأودت بحياة العشرات. وأعلنت باكستان الأسبوع الماضي أنها ستسمح مؤقتا بدخول مساعدات إنسانية من الأمم المتحدة إلى أفغانستان.

ووقعت اشتباكات جديدة ليل الجمعة السبت أسفرت عن مقتل أربعة مدنيين وجندي من الجانب الأفغاني، وتبادل الطرفان الاتهامات بالتسبب باندلاعها.

وتوصل البلدان إلى هدنة في 19 تشرين الأول/أكتوبر بوساطة قطرية وتركية، لكنّها لم توقف إطلاق النار عند الحدود.

ستر-ستم/م ن/دص