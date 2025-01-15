هدنة وشيكة في غزة وزعيما أمريكا ومصر يترقبان جهود “الساعات المقبلة”

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واشنطن (رويترز) – ‭ ‬ يقترب المفاوضون من وضع التفاصيل النهائية لوقف إطلاق النار في غزة يوم الأربعاء بعد محادثات مكثفة في قطر، فيما تعهد الرئيسان الأمريكي والمصري بالتنسيق الوثيق بشأن الاتفاق خلال الساعات القادمة.

وأثارت المحادثات التي استمرت لأكثر من ثماني ساعات في الدوحة حالة من التفاؤل. وقال مسؤولون من قطر ومصر والولايات المتحدة وكذلك إسرائيل وحماس إن التوصل إلى اتفاق بشأن الهدنة في القطاع المحاصر وإطلاق سراح الرهائن أصبح أقرب من أي وقت مضى.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية القطرية ماجد الأنصاري في مؤتمر صحفي إن الجانبين استلما مسودة الاتفاق وإن المحادثات بشأن التفاصيل النهائية جارية.

لكن مسؤولا كبيرا في حماس قال لرويترز في وقت متأخر من يوم الثلاثاء إن الحركة الفلسطينية لم تسلم ردها بعد لأنها ما زالت تنتظر تسليم إسرائيل لخرائط توضح المناطق في غزة التي ستنسحب قواتها منها.

وقال الرئيس الأمريكي جو بايدن، الذي تشارك إدارته في المحادثات إلى جانب مبعوث للرئيس المنتخب دونالد ترامب، إن الاتفاق أصبح وشيكا.

وتحدث بايدن هاتفيا مع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي يوم الثلاثاء عن التقدم في المفاوضات.

وقال البيت الأبيض في بيان بعد المكالمة الهاتفية “تعهد الزعيمان باستمرار التنسيق الوثيق والمباشر ومن خلال فريقيهما في الساعات القادمة”.

وأكد الرئيسان “على الحاجة الملحة إلى تنفيذ الاتفاق”.

وقالت حماس إن المحادثات وصلت إلى مراحلها النهائية، وعبرت عن أملها في أن تؤدي هذه الجولة من المفاوضات إلى التوصل لاتفاق.

وقال مسؤول إسرائيلي إن المحادثات وصلت إلى مرحلة حاسمة لكن لم يتسن الاتفاق بعد على بعض التفاصيل. وأضاف “نحن قريبون، لكن لم نصل (لاتفاق) بعد”.

وقال وزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر يوم الثلاثاء، خلال زيارته لروما، إنه يعتقد أن أغلبية الحكومة الائتلافية الإسرائيلية ستدعم اتفاق غزة إذا حظي بالموافقة عليه في النهاية، على الرغم من المعارضة الصريحة له من الأحزاب القومية المتشددة في الائتلاف.

وأعلنت حركة الجهاد الإسلامي، التي تحتجز أيضا رهائن في غزة، إرسال وفد رفيع المستوى إلى الدوحة للمشاركة في الترتيبات النهائية للتوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار.

إذا نجحت تلك المساعي، سيتوج اتفاق الهدنة التي ستتم على مراحل جهود محادثات متقطعة على مدى ما يزيد عن عام لوقف حرب قتلت عشرات الآلاف ودمرت معظم أنحاء قطاع غزة وأجبرت كل سكانه تقريبا على النزوح، ولا تزال تقتل العشرات كل يوم.

ومن شأن ذلك أيضا تخفيف التوترات في الشرق الأوسط حيث أججت الحرب مواجهات في الضفة الغربية ولبنان وسوريا واليمن والعراق، وأثارت مخاوف من اندلاع حرب شاملة بين إسرائيل وإيران.

وستستعيد إسرائيل نحو 100 رهينة وجثث رهائن تم اقتيادهم إلى غزة في هجوم السابع من أكتوبر تشرين الأول 2023 الذي شنته حماس واشتعلت بعده أحدث حرب في القطاع. وفي المقابل ستفرج عن محتجزين فلسطينيين.

وقال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن خلال كلمة في واشنطن تحدث فيها عن خطة لإدارة غزة بعد الحرب إن الأمر متروك لحماس لقبول الاتفاق القابل للتنفيذ.