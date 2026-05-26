هدوء حذر في لاباز بعد إعلان الرئيس خفض راتبه وتقديم البرازيل مساعدات

خيّم هدوء حذِر وسط التوتر السائد في لاباز مساء الاثنين، بعد يوم شهد مواجهات عنيفة بين المتظاهرين والشرطة، رغم إعلان الرئيس البوليفي رودريغو باز خفض راتبه بالنصف في محاولة لتهدئة الاحتجاجات.

ورغم انحسار الاشتباكات، لم يظهر أي مؤشر إلى أنّ المتظاهرين مستعدون لإخلاء الشوارع، ما يعني أن التظاهرات ستتواصل على الأرجح هذا الأسبوع.

ويقطع المتظاهرون منذ نحو شهر الطرق المؤدية إلى لاباز، ما أدى إلى شحّ في المواد الغذائية والمحروقات والأدوية.

واتخذ الرئيس باز ذو التوجه الوسطي اليميني والمدعوم من الولايات المتحدة سلسلة مبادرات رامية إلى إنهاء الاحتجاجات التي اندلعت بعد ستة أشهر فقط من تولّيه الرئاسة.

والاثنين، أكد الرئيس البرازيلي لويس إيناسيو لولا دا سيلفا، الحليف التقليدي للرئيس البوليفي الاشتراكي السابق إيفو موراليس، لباز في اتصال هاتفي “تضامنه مع الحكومة والشعب البوليفيين”، وفقا لبيان صادر عن مكتبه.

ودعا لولا، أحد أبرز قادة اليسار في أميركا اللاتينية، المتظاهرين والحكومة إلى “إعطاء الأولوية للحوار كوسيلة لتجاوز الخلافات”، مع موافقته على إرسال مساعدات إنسانية إلى هذا البلد.

وقدّمت الولايات المتحدة والأرجنتين مساعدات مماثلة لمواجهة النقص في المواد في الأسابيع الأخيرة.

وتصاعدت حدة التظاهرات منذ أن بدأت النقابات العمالية احتجاجاتها في أوائل أيار/مايو للمطالبة بزيادة الرواتب وضمان استقرار إمدادات الوقود وتحسين الإدارة الاقتصادية.

وبلغ معدل التضخم في بوليفيا 14% على أساس سنوي في نيسان/أبريل.

وفي كلمة ألقاها في مدينة سوكري جنوب شرق البلاد، قال الرئيس إنه قرر “في إطار جهوده والتزامه تجاه البلاد، خفض راتبه بنسبة 50%”.

ويبلغ راتبه الشهري حاليا حوالى 24,000 بوليفيانوس (3,500 دولار)، وهو من أدنى رواتب قادة أميركا اللاتينية، ولكنه يعادل ثمانية أضعاف متوسط راتب المواطن البوليفي، وفقا لإحصاءات منظمة العمل الدولية لعام 2024.

ورغم هذه البادرة، اشتبكت الشرطة مجددا مع المتظاهرين الاثنين، بعد أن نزل آلاف من عمال المناجم والمصانع والمزارعين وغيرهم إلى شوارع المدينة للمرة الثالثة خلال أسبوع.

وهتف المتظاهرون وهم يسيرون من إل ألتو، وهي ضاحية غالبية قاطنيها من السكان الاصليين، إلى لاباز “ماذا نريد؟ أن يستقيل! متى؟ الآن!”.

وبدأت أعمال الشغب عندما حاول المتظاهرون اختراق صفوف الشرطة قرب البرلمان. وردّت الشرطة باستخدام الغاز المسيل للدموع.

– ممر إنساني –

لم تُفلح محاولات باز السابقة لتهدئة الاحتجاجات، بما في ذلك إقالته وزير العمل الذي لا يحظى بشعبية، ووعوده بمنح النقابات العمالية ومجموعات السكان الأصليين دورا أكبر في صياغة السياسات.

واشتبكت الشرطة السبت لساعات مع متظاهرين يحملون الحجارة والعصي أثناء محاولتها فتح “ممر إنساني” عبر الحواجز المؤدية إلى لاباز.

والاثنين جدد باز، الخبير الاقتصادي المتحدر من عائلة سياسية، دعوته للحوار مع المنظمات الممثلة للمتظاهرين، منددا في الوقت نفسه بالمتظاهرين الذين لجأوا إلى العنف.

وشكّل انتخابه العام الماضي نهاية عقدين من الاشتراكية التي بدأها موراليس، أول رئيس من السكان الأصليين في بوليفيا، في منتصف العقد الأول من الألفية.

منذ وصوله إلى السلطة حاول باز (58 عاما) معالجة السبب الأساسي للأزمة الاقتصادية، وهو نقص العملة الناجم عن الدعم الكبير للوقود، لكنه فشل في تأمين إمدادات الوقود أو كبح جماح التضخم المتصاعد.

ودعا موراليس الذي فشل في محاولته للعودة إلى السلطة العام الماضي، إلى إجراء انتخابات جديدة في غضون 90 يوماً.

وموراليس مطلوب منذ العام 2024 بتهمة الاتجار بالبشر على خلفية مزاعم بإقامته علاقة جنسية مع قاصر، الأمر الذي ينفيه.

