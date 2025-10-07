هدوء في حلب بعد مقتل شخصين في تصعيد بين قوات الأمن الحكومية والأكراد

يسود الهدوء صباح الثلاثاء مدينة حلب في شمال سوريا، وفق ما أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان، بعد إعلان السلطات التوصل الى اتفاق لوقف إطلاق النار عقب تصعيد بين قواتها وقوات سوريا الديموقراطية التي يقودها الأكراد، قتل خلاله شخصان.

وقال المرصد “هدوء يسود حيي الشيخ مقصود والأشرفية في حلب بعد إعلان وقف إطلاق نار”.

وأتى ذلك بعد ساعات من إعلان وكالة الأنباء الرسمية السورية أنه تمّ “التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في حيي الشيخ مقصود والأشرفية”.

وأعلن التلفزيون الرسمي فجرا أن الاشتباكات توقّفت بعد إعلان وقف النار.

وكانت القناة الرسمية أفادت بأن التصعيد ليلا في هذين الحيين أسفر عن مقتل عنصر من قوى الأمن ومدني.

وأشارت الى سقوط “شهيد و3 إصابات من قوى الأمن الداخلي خلال استهداف قسد (قوات سوريا الديموقراطية) لحواجز الأمن في محيط حي الشيخ مقصود”، ومدني في قصف نسبه إلى القوات الكردية.

وتحدّثت عن “نزوح عشرات” العائلات من الحيين “جراء استهداف قسد للمنطقة بالرشاشات الثقيلة وقذائف الهاون”.

وأفادت سانا بسقوط “عدد من الجرحى المدنيين” جراء قصف قالت إن قوات سوريا الديموقراطية نفّذته “بقذائف الهاون والرشاشات الثقيلة” في مناطق محيطة بالشيخ مقصود والأشرفية.

وقال المرصد إن قوات تابعة لوزارة الدفاع السورية نفذت بدورها “قصفا بالرشاشات الثقيلة والمتوسطة على مناطق متفرقة من الحيّين” اللذين تقطنهما غالبية كردية، وأنها استخدمت كذلك “طائرات مسيّرة انتحارية لاستهداف مواقع في عمق الشيخ مقصود، ما تسبّب في أضرار مادية كبيرة”.

وتسيطر قوات السلطات الانتقالية السورية على حلب منذ أطاحت فصائل معارضة بالرئيس السابق بشار الأسد في كانون الأوّل/ديسمبر 2024. الا أن قوات كردية محلية مرتبطة بقوات سوريا الديموقراطية وقوى الأمن الداخلي التابعة لها (الأسايش) تسيطر على حيي الشيخ مقصود والأشرفية، على الرّغم من أنّ “قسد” انسحبت رسميا من هذين الحيّين في نيسان/أبريل الماضي في إطار اتفاق أبرمته مع دمشق.

ونفت قوات سوريا الديموقراطية في بيان شنّ أيّ هجوم على قوات الأمن الحكومية، مشيرة إلى أنّ “ما يجري في حلب هو نتيجة مباشرة لاستفزازات فصائل الحكومة المؤقتة ومحاولاتها التوغّل بالدبابات”.

وقالت إن “الأهالي يدافعون عن أنفسهم، إلى جانب قوى الأمن الداخلي في الحيّين، التي تقوم بواجبها في حماية المدنيين وحفظ الأمن والاستقرار”.

بدورها، أكدت الأسايش في بيان أنّها “تصدّت اليوم لهجوم شنته القوات التابعة للحكومة المؤقتة على عدة محاور في محيط حي الشيخ مقصود والأشرفية بحلب”.

تعدّ قوات سوريا الديموقراطية الذراع العسكرية للإدارة الذاتية الكردية التي تسيطر على مناطق في شمال سوريا وشمالها الشرقي.

وفي آذار/مارس أبرمت السلطات الجديدة والقوات الكردية اتفاقا لدمج المؤسسات المدنية والعسكرية للإدارة الذاتية الكردية في المؤسسات الوطنية. لكنّ خلافات كبيرة بين الطرفين أخّرت تنفيذ هذا الاتفاق.

وأعلن المبعوث الأميركي إلى سوريا توم باراك الاثنين عن لقاء جمعه مع قائد قوات سوريا الديموقراطية مظلوم عبدي تخلّلته “محادثات هامة”.

وقال عبدي إنهما ناقشا “عددا من القضايا التي تهدف إلى دعم التكامل السياسي في سوريا، والحفاظ على وحدة أراضي البلاد، وخلق بيئة آمنة لجميع مكونات الشعب السوري، بالإضافة إلى ضمان استمرار الجهود لمكافحة تنظيم الدولة الاسلامية في المنطقة”.

