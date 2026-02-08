The Swiss voice in the world since 1935
جنيف الدولية
الدبلوماسية السويسرية
أهم الأخبار
شاهد جميع القصص حول هذا الموضوع
النشرة الإخبارية
شاهد جميع النشرات الإخبارية
الديموغرافيا
ثقافة
مستقبل العمل
تاريخ
أهم الأخبار
شاهد جميع القصص حول هذا الموضوع
نقاشات
شاهد جميع المناقشات
النشرة الإخبارية
شاهد جميع النشرات الإخبارية
الوصول إلى الأدوية
الابتكار في الرعاية الصحية
الأعمال الزراعية
أهم الأخبار
شاهد جميع القصص حول هذا الموضوع
النشرة الإخبارية
شاهد جميع النشرات الإخبارية

هدوء في شبه الجزيرة الإيبيرية بعد مرور العاصفة مارتا

afp_tickers
تم نشر هذا المحتوى على
2دقائق

شهدت إسبانيا الأحد أمطارا أقل كثافة بعدما ضربت العاصفة مارتا شبه الجزيرة الإيبيرية السبت، وأعلنت حال الإنذار البرتقالية فقط في بعض المقاطعات.

وسجلت وكالة الارصاد الوطنية في نشرتها الأخيرة بضع “هبات” من الرياح، متوقعة أمطارا وثلوجا محدودة.

وبذلك، سيكون الطقس أكثر اعتدالا في منطقة الاندلس الجنوبية، علما أنها شهدت في الايام الاخيرة أمطارا غزيرة تسببت بفيضانات وأجبرت السلطات على إجلاء أكثر من 11 الف شخص من منازلهم.

ومساء السبت، أسف رئيس الوزراء بيدرو سانشيز عبر منصة اكس ل”وفاة” عامل في صيانة الطرق جراء حادث تعرضت له “آليته لجرف الثلوج”، بحسب بيان للحماية المدنية.

ولم تتضح حتى الآن ظروف هذا الحادث الذي وقع في منطقة غمرتها الثلوج في وسط البلاد. ولم تعلن السلطات أن الظروف المناخية السيئة كانت سببا مباشرا لمصرع العامل.

الى ذلك، نقل شخص آخر الى المستشفى بعد “انهيار حائط” جراء الأمطار في قرية كانينا بالاندلس، وفق أجهزة الاسعاف الإسبانية.

وتعد شبه الجزيرة الأيبيرية من أكثر المناطق المتضررة من تغير المناخ إذ تشهد منذ سنوات موجات حر متزايدة وطويلة، وهطول أمطار غزيرة بشكل أكثر تواترا غالبا ما تكون مدمرة.

وفي البرتغال المجاورة، قال متحدث باسم الحماية المدنية لوكالة فرانس برس إن “الليلة كانت هادئة جدا”. لكن حركة القطارات لا تزال معطلة مع إغلاق العديد من الخطوط في شمال ووسط البلاد. 

كذلك، لا تزال عشرات آلاف المنازل محرومة من التيار الكهربائي.

وبدأ البرتغاليون صباح الاحد الإدلاء بأصواتهم في إطار الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية.

ربج/ب ق/جك

قراءة معمّقة

الأكثر مناقشة

SWI swissinfo.ch - إحدى الوحدات التابعة لهيئة الاذاعة والتلفزيون السويسرية

SWI swissinfo.ch - إحدى الوحدات التابعة لهيئة الاذاعة والتلفزيون السويسرية