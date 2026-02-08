هدوء في شبه الجزيرة الإيبيرية بعد مرور العاصفة مارتا

afp_tickers

2دقائق

شهدت إسبانيا الأحد أمطارا أقل كثافة بعدما ضربت العاصفة مارتا شبه الجزيرة الإيبيرية السبت، وأعلنت حال الإنذار البرتقالية فقط في بعض المقاطعات.

وسجلت وكالة الارصاد الوطنية في نشرتها الأخيرة بضع “هبات” من الرياح، متوقعة أمطارا وثلوجا محدودة.

وبذلك، سيكون الطقس أكثر اعتدالا في منطقة الاندلس الجنوبية، علما أنها شهدت في الايام الاخيرة أمطارا غزيرة تسببت بفيضانات وأجبرت السلطات على إجلاء أكثر من 11 الف شخص من منازلهم.

ومساء السبت، أسف رئيس الوزراء بيدرو سانشيز عبر منصة اكس ل”وفاة” عامل في صيانة الطرق جراء حادث تعرضت له “آليته لجرف الثلوج”، بحسب بيان للحماية المدنية.

ولم تتضح حتى الآن ظروف هذا الحادث الذي وقع في منطقة غمرتها الثلوج في وسط البلاد. ولم تعلن السلطات أن الظروف المناخية السيئة كانت سببا مباشرا لمصرع العامل.

الى ذلك، نقل شخص آخر الى المستشفى بعد “انهيار حائط” جراء الأمطار في قرية كانينا بالاندلس، وفق أجهزة الاسعاف الإسبانية.

وتعد شبه الجزيرة الأيبيرية من أكثر المناطق المتضررة من تغير المناخ إذ تشهد منذ سنوات موجات حر متزايدة وطويلة، وهطول أمطار غزيرة بشكل أكثر تواترا غالبا ما تكون مدمرة.

وفي البرتغال المجاورة، قال متحدث باسم الحماية المدنية لوكالة فرانس برس إن “الليلة كانت هادئة جدا”. لكن حركة القطارات لا تزال معطلة مع إغلاق العديد من الخطوط في شمال ووسط البلاد.

كذلك، لا تزال عشرات آلاف المنازل محرومة من التيار الكهربائي.

وبدأ البرتغاليون صباح الاحد الإدلاء بأصواتهم في إطار الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية.

ربج/ب ق/جك