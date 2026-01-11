هرانا: عدد قتلى الاحتجاجات في إيران يتجاوز 500

reuters_tickers

1دقيقة

11 يناير كانون الثاني (رويترز) – قالت وكالة أنباء نشطاء حقوق الإنسان في إيران (هرانا) إن عدد القتلى جراء الاحتجاجات المستمرة منذ أسبوعين في إيران تجاوز 500 قتيل.

وأظهرت أحدث بيانات المنظمة التي مقرها الولايات المتحدة وتستند إلى إحصاءات نشطاء من داخل إيران وخارجها مقتل 490 متظاهرا و48 من أفراد الأمن، بالإضافة إلى اعتقال 10 آلاف شخص.

ولم تتمكن وكالة رويترز من التحقق من هذه الأرقام بشكل مستقل، كما لم تُعلن السلطات الإيرانية عن عدد القتلى جراء الاضطرابات التي تُحمّل مسؤوليتها “لمثيري شغب” تقول إن قوى أجنبية تحرضهم.

(إعداد معاذ عبدالعزيز للنشرة العربية – تحرير محمد عطية)