هلع في بيروت بعد اختراق طائرات حربية إسرائيلية حاجز الصوت

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بيروت (رويترز) – اخترقت طائرات حربية إسرائيلية حاجز الصوت ثلاث مرات فوق بيروت في أقل من 30 دقيقة يوم الثلاثاء مما أدى إلى انفجارات صوتية مدوية دفعت الناس في العاصمة اللبنانية إلى الركض بحثا عن ملجأ قبل كلمة للأمين العام لجماعة حزب الله المتحالفة مع إيران.

وحلقت طائرات حربية إسرائيلية على ارتفاع منخفض فوق بيروت يوم الثلاثاء، وقال شهود إنهم تمكنوا من رؤية الطائرات بالعين المجردة ونتج عنها أكبر الانفجارات الصوتية التي سمع السكان دويها منذ سنوات.

وشاهد مراسل رويترز الناس في مقهى بمنطقة بدارو في بيروت يتفرقون بينما كان الصوت يدوي في أنحاء المدينة.

وحلقت الطائرات قبل دقائق من بدء الأمين العام لحزب الله حسن نصر الله القاء كلمة بمناسبة مرور أسبوع على مقتل فؤاد شكر أكبر قائد عسكري بالجماعة اللبنانية، والذي قُتل في غارة إسرائيلية الأسبوع الماضي في الضاحية الجنوبية في بيروت.

وتوعد حزب الله بالرد على عملية الاغتيال التي وقعت عشية اغتيال إسماعيل هنية رئيس المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) في طهران في هجوم اتهمت إسرائيل بتنفيذه. لكن إسرائيل لم تؤكد أو تنف مسؤوليتها عن الهجوم.

ودفعت عمليتا الاغتيال بالمنطقة إلى شفا حرب مع توعد إيران أيضا برد شديد.