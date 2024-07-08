هنية: أحدث هجوم لإسرائيل على غزة قد يقوض محادثات وقف إطلاق النار

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من نضال المغربي

القاهرة (رويترز) – قال إسماعيل هنية رئيس المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) إن هجوما جديدا شنته إسرائيل على غزة يوم الاثنين يهدد محادثات وقف إطلاق النار في لحظة حاسمة، وذلك بعد توغل دبابات إسرائيلية في وسط مدينة غزة وتوجيه أوامر للسكان الفلسطينيين بترك مناطقهم بعد قصف مكثف خلال الليل.

وقال سكان إن الغارات الجوية والقصف المدفعي كانا من بين أعنف الهجمات على قطاع غزة خلال الصراع المستمر منذ تسعة أشهر بين القوات الإسرائيلية ومسلحي حركة حماس. وأجبر الهجوم آلافا على ترك منازلهم.

ووقع الهجوم في وقت يزور فيه مسؤولون أمريكيون كبار المنطقة للضغط من أجل وقف إطلاق النار بعد أن قدمت حماس تنازلات كبيرة في الأيام القليلة الماضية. وقالت الحركة إن الهجوم الجديد يهدف على ما يبدو إلى إخراج المحادثات عن مسارها ودعت الوسطاء إلى الوقوف في وجه رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.

ونقلت الحركة عن هنية قوله إن الهجوم من شأنه “أن يعيد العملية التفاوضية إلى نقطة الصفر ويتحمل نتنياهو وجيشه المسؤولية الكاملة عن انهيار هذا المسار”.

وتقع مدينة غزة في شمال القطاع وهي إحدى المناطق الأولى التي توغلت فيها القوات الإسرائيلية في بداية الحرب في أكتوبر تشرين الأول. لكن القتال مع المسلحين هناك لا يزال مستمرا ولجأ المدنيون إلى أماكن أخرى بحثا عن مأوى، مما زاد من موجات النزوح. وتسبب الصراع في تدمير جزء كبير من المدينة.

وذكر سكان أن أحياء مدينة غزة تعرضت للقصف خلال ساعات الليل وحتى الساعات الأولى من صباح الاثنين. وأضافوا أن القصف دمر عددا من البنايات متعددة الطوابق.

وقال الدفاع المدني في غزة إنه يعتقد أن عشرات الفلسطينيين قتلوا لكن فرق الطوارئ لم تتمكن حتى الآن من الوصول إليهم بسبب استمرار الهجمات.

وقال سكان في غزة إن الدبابات تقدمت من ثلاثة اتجاهات على الأقل يوم الاثنين ووصلت إلى وسط المدينة مدعومة بنيران كثيفة من الجو والبر. وأضافوا أن هذا الهجوم أجبر آلافا على ترك منازلهم بحثا عن ملاذ آمن وهو ما بات مستحيلا بالنسبة لكثيرين واضطر بعضهم لافتراش الأرض والنوم في الطرق.

وقال سكان إن دبابة دفعت الناس للاتجاه غربا إلى طريق بالقرب من ساحل البحر المتوسط.

وقال عبد الغني، وهو من سكان مدينة غزة “العدو من خلفنا والبحر من أمامنا، وين نروح؟”.

وأضاف لرويترز عبر تطبيق للتراسل “قذائف الدبابات وصواريخ الطيارات بتنهمر على الشوارع والبيوت متل حمم نار بركان، والناس بتجري في كل مكان وكل اتجاه ولا واحد عارف وين يروح”.

وقال الجيش الإسرائيلي إن مسلحين من حماس وحركة الجهاد الإسلامي يختبئون داخل بنى تحتية مدنية لمهاجمة القوات الإسرائيلية. وذكرت إسرائيل أنها “قضت” على أكثر من 30 مسلحا.

وفي وقت لاحق من يوم الاثنين، أصدر الجيش أوامر إخلاء جديدة لسكان أحياء الصبرة والرمال وتل الهوى والدرج وطلب من السكان التوجه صوب دير البلح في وسط غزة.

وقال الجيش الإسرائيلي إنه سيفتح ممرا لخروج المدنيين.

وقالت كتائب شهداء الأقصى التابعة لحركة فتح إنها أطلقت قذائف مورتر على قوات الجيش الإسرائيلي خلال العملية في جنوب غرب مدينة غزة.

واندلعت الحرب في السابع من أكتوبر تشرين الأول بعد هجوم مباغت نفذه مسلحون بقيادة حماس على بلدات جنوب إسرائيل. وتقول إحصاءات إسرائيلية إن ذلك الهجوم أدى إلى مقتل 1200 واحتجاز نحو 250 رهينة.

وقالت وزارة الصحة في قطاع غزة يوم الاثنين إن الحملة العسكرية الإسرائيلية على القطاع منذ ذلك الحين تسببت في مقتل أكثر من 38193 فلسطينيا فضلا عن إصابة 87903.

وأضافت الوزارة في بيان أن 40 فلسطينيا قتلوا خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.