هنية يوارى الثرى في قطر

reuters_tickers

3دقائق

من تالا رمضان وجنى شقير

دبي (رويترز) – سيوارى رئيس المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) إسماعيل هنية الثرى يوم الجمعة في قطر بعد اغتياله في العاصمة الإيرانية طهران في سلسلة من عمليات القتل التي طالت شخصيات بارزة في الحركة مع احتدام الحرب بين إسرائيل وحماس في غزة.

وسيكون المثوى الأخير لهنية بعد صلاة الجنازة في لوسيل إلى الشمال من العاصمة القطرية الدوحة.

ودعا عزت الرشق عضو المكتب السياسي لحركة حماس إلى إقامة صلاة الغائب على روح هنية في المساجد بشتى أنحاء العالم.

وقال الرشق في بيان “ندعو لصلاة الغائب اليوم الجمعة على روح المجاهد القائد إسماعيل هنية، في كل المساجد في العالم. وليكن اليوم الجمعة يوم غضب عارم تنديدا بجريمة الاغتيال ورفضا للإبادة الجماعية في قطاع غزة”.

وقال خليل الحية المسؤول الكبير في حماس في مؤتمر صحفي في العاصمة الإيرانية نقلا عن شهود كانوا برفقة هنية إنه قتل بصاروخ استهدفه مباشرة في مقر ضيافة تابع للحكومة الإيرانية كان يقيم فيه بطهران.

واتهمت إيران وكذلك حركة حماس إسرائيل باغتيال هنية وتوعدتا بالثأر. ولم تعلن إسرائيل مسؤوليتها عن مقتله لكنها أيضا لم تنف ذلك.

والضربة التي أودت بحياة هنية من بين عدة ضربات قتلت شخصيات بارزة في حماس أو جماعة حزب الله اللبنانية، مما أجج المخاوف من أن الحرب في قطاع غزة قد تتحول إلى صراع إقليمي يمتد من البحر الأحمر إلى الحدود اللبنانية الإسرائيلية وما بعدها.

وفي الولايات المتحدة، قال الرئيس الأمريكي جو بايدن إن قتل هنية يضر بالجهود الدولية للتوصل لوقف لإطلاق النار في قطاع غزة. ودخلت الحرب في غزة شهرها العاشر.

وقال بايدن للصحفيين أمس الخميس لدى سؤاله عما إذا كان ذلك قوض فرص التوصل لهدنة “إنه لا يساعد”.

وتقود قطر جهود التوصل لوقف إطلاق النار إلى جانب مصر والولايات المتحدة الحليف الرئيسي لإسرائيل في العالم.