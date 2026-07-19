هواتف في الصين تطمح الى جعل الذكاء الاصطناعي في متناول اليد

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تتسابق شركات التكنولوجيا على طرح هواتف ذكية متقدمة تستخدم الذكاء الاصطناعي للقيام بمهمات شتّى بينها طلب طعام أو كتابة رسالة بناء على أمر صوتي.

سيشكل اعتماد الهواتف المزودة بما يسمى “وكلاء الذكاء الاصطناعي” على نطاق واسع ثورة، ولكنه سيسلب تطبيقات رئيسية هيمنتها، ولن تكون مرحبة بالأمر.

عرضت ثلاث شركات على الأقل ما يُعرف بهواتف معتمدة على وكلاء الذكاء الاصطناعي في مؤتمر الذكاء الاصطناعي العالمي في شنغهاي نهاية هذا الأسبوع، مُبشّرة بما قد يشهده المستقبل.

وكشفت شركة نوبيا المُصنّعة للهواتف الذكية عن هاتفها “نافيكس ألترا” المُزوّد بمساعد “دوباو”، وهو أداة دردشة آلية صينية شهيرة تعمل بالذكاء الاصطناعي وتُديرها شركة “بايت دانس” المالكة لتطبيق “تيك توك”.

وقالت نوبيا ناشرة صورا للهواتف عبر الإنترنت “يبدأ عصر جديد من الهواتف الذكية المزودة بمساعدين افتراضيين”.

ونفدت الكمية المحدودة من النموذج الأولي الذي أُطلق عليه اسم “هاتف دوباو” بسرعة في كانون الأول/ديسمبر.

في البداية، كان النموذج الأولي قادرا على تنفيذ مهام عبر التطبيقات بناء على أوامر صوتية بسيطة بينها طلب طعام ومقارنة أسعار منتجات.

لكن بعد أيام من إطلاقه، قيّدت شركات تكنولوجيا عملاقة بينها “علي بابا” و”تنسنت” و”جاي دي دوت كوم” وصول المساعد العامل بالذكاء الاصطناعي في الهاتف إلى منصاتها.

وأدى هذا الإجراء فعليا إلى تعطيل عمله ما دفع شركة “بايت دانس” إلى إيقاف تشغيل هذه الأداة القوية في ظروف مُعينة تشمل عمليات الدفع.

– فقدان السيطرة –

قالت كيرانجيت كور المديرة المساعدة في مجال الأبحاث في شركة “آي دي سي” الأميركية لأبحاث السوق، إن الوصول على نطاق واسع إلى التطبيقات المملوكة لشركات أخرى يمثل عقبة رئيسية أمام أجهزة الذكاء الاصطناعي.

وأضافت أن المنصات ترغب في الحفاظ على اتصال مباشر مع مستخدميها وإلا “فقدت السيطرة لصالح جهة أخرى”. وأوضحت كور أن “العمل بوكلاء الذكاء الاصطناعي هو حلم الجميع، لكننا لم نحققه بعد”، إذ لا يزال أداء أدوات الذكاء الاصطناعي غير مستقر في كثير من الأحيان.

وبحسب وسائل إعلام صينية متخصصة في التكنولوجيا، لا يسعى جهاز “نافيكس ألترا” إلى فرض نفسه على التطبيقات، بل إلى التعاون معها.

وواجه هاتف “دوباو” من الجيل الأول صعوبات عندما حظرت تطبيقات رئيسية الوصول غير المصرح به إليها.

كذلك، عرضت شركة “هونر” Honor وهي شركة مصنعة، نظام ذكاء اصطناعي لهاتفها “روبوت فون” الذي تتميز كاميرته التفاعلية بذراع آلية صغيرة قابلة للطي.

وتقول الشركة إن جهازها “مُصمم خصيصا ليكون رفيقا” قادرا على فهم الإيماءات البشرية والتفاعل مع الإيقاعات الموسيقية، بالإضافة إلى التقاط صور سيلفي ومقاطع فيديو بشكل ثابت.

وأفادت “هونر” وكالة فرانس برس بأنه سيتم دمج نظام ذكاء اصطناعي، يستخدم عدة نماذج، بعضها طُوّر بالتعاون مع شركة علي بابا، في الهاتف الروبوتي عند طرحه للبيع في وقت لاحق من هذا العام.

– “لا فائز” –

وكشفت شركة “ستب فان” StepFun الناشئة في مجال الذكاء الاصطناعي، ومقرها شنغهاي، عن هاتف ذكي جديد مزود بوكيل ذكاء اصطناعي هو “ستبكس نيو” STEPX Neo وذلك قبيل انعقاد المؤتمر العالمي للذكاء الاصطناعي.

ونقلت وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا) الرسمية في مقال دعائي عن رئيس مجلس إدارة “ستب فان” يين تشي قوله إن “شراكات استراتيجية” أقيمت مع منصات صينية كبرى عديدة بينها “علي باي” وشركة “ديدي” العملاقة لخدمات النقل.

وأضاف المقال “بفضل هذه الخدمات، يُمكن للهاتف الذكي توفير دعم متكامل لحجوزات السفر، والمشتريات اليومية، والخدمات المحلية، وإنتاجية العمل المكتبي، وتحرير الفيديو”.

أما خارج الصين، فتعمل شركات تكنولوجيا كبرى مثل غوغل، على تزويد الهواتف الذكية بميزات ذكاء اصطناعي متطورة مثل إمكان حجز مواعيد.

وأطلقت شركة “برين تكنولوجيز” Brain Technologies الأميركية الناشئة هاتفا ذكيا يعمل بتقنية “ناتشرل إيه آي فون” ” وطُرح للبيع في اليابان في نيسان/أبريل بالتعاون مع شركة “سوفت بنك” العملاقة للهواتف المحمولة.

وفي عرض قُدِّم لوكالة فرانس برس في نيسان/أبريل، أرسل هاتف “برين تكنولوجيز” الذي يتصل بعددٍ من التطبيقات بينها شبكة التواصل الاجتماعي “لاين” LINE رسالة إلى جهة اتصال للاعتذار عن تأخير بمجرد أمرٍ صوتي، مع أنه غالبا ما يفشل في تنفيذ طلبات.

وقال مارك أينشتاين من شركة “كاونتربوينت ريسيرش” إنه “لا يوجد فائزٌ واضحٌ في هذا السباق حاليا، ولهذا السبب يُعدّ موضوعا ساخنا جدا في الوقت الراهن”، لكنه توقّع أنه في غضون خمس أو عشر سنوات، لن يتم استخدام تطبيقات على الهواتق “كما نفعل حاليا”.

وأضاف “سيُغيّر هذا الأمر الاقتصاد الرقمي جذريا، وسيُحدث ثورة في نماذج الأعمال”.

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