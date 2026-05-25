هواوي تكشف عن تقنية جديدة لتصنيع الرقائق وسط القيود الأميركية

أعلنت شركة هواوي الصينية العملاقة للتكنولوجيا الاثنين عن تطوير طريقة جديدة لتصنيع أشباه الموصلات، تتجاوز القيود الأميركية المفروضة عليها والتي تمنعها من الوصول إلى أحدث معدات تصنيع الرقائق.

وكانت هواوي في قلب مواجهة جيوسياسية خلال السنوات الأخيرة، بعد أن حذّرت واشنطن من احتمال أن تستخدم الحكومة الصينية معداتها في أعمال تجسس، وهو ما تنفيه الشركة.

وأدت القيود المفروضة منذ عام 2019 إلى تقليص وصول هواوي إلى المكوّنات والتقنيات المصنّعة في الولايات المتحدة وبعض حلفائها، بما في ذلك آلات الطباعة بالليثوغرافيا المستخدمة في تصنيع أكثر الرقائق تقدماً في العالم.

لكن رئيسة قسم أشباه الموصلات في هواوي هي تينغبو أعلنت الاثنين أن الشركة ستتمكن من إنتاج رقائق مكافئة لرقائق الجيل القادم بتقنية 1,4 نانومتر بحلول عام 2031.

وتوقعت شركة تي إس إم سي (TSMC) التايوانية الرائدة في هذا المجال، أن تتمكن من تحقيق نفس الإنجاز بحلول عام 2028.

والرقائق المتطورة القادرة على تدريب أنظمة الذكاء الاصطناعي وتشغيلها عنصر بالغ الأهمية والحساسية في التنافس التكنولوجي بين الولايات المتحدة والصين.

وارتفعت القدرة الحاسوبية للرقائق بشكل كبير خلال العقود الماضية، إذ يعمل المصنّعون على تزويدها بمكوّنات إلكترونية متناهية الصغر.

ويشير إعلان هواوي إلى أنها ربما نجحت في تجاوز الحاجة إلى آلات الطباعة بالليثوغرافيا فوق البنفسجية القصوى التي تُعد ضرورية للإنتاج الكثيف لرقائق بحجم 5 نانومتر أو أقل.

