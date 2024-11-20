هوكستين يسافر إلى إسرائيل سعيا للتوصل إلى هدنة مع حزب الله

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من مايا الجبيلي

بيروت (رويترز) – قال المبعوث الأمريكي آموس هوكستين إنه سيتوجه إلى إسرائيل يوم الأربعاء في محاولة للتوصل إلى وقف لإطلاق النار ينهي الحرب مع جماعة حزب الله اللبنانية بعدما أعلن عن تحقيق مزيد من التقدم في المحادثات في بيروت.

وصل هوكستين إلى بيروت يوم الثلاثاء سعيا للتوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار بعدما وافقت الحكومة اللبنانية وجماعة حزب الله على مقترح أمريكي لوقف إطلاق النار، وإن كان لديهما بعض الملاحظات.

وقال هوكستين بعد اجتماعه الثاني مع رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري الذي فوضه حزب الله للتفاوض على وقف لإطلاق النار “اجتماع اليوم استند إلى اجتماع أمس وأحرز مزيدا من التقدم”.

وتابع قائلا “لذا، سأسافر من هنا في غضون ساعات إلى إسرائيل لمحاولة إنهاء هذا إذا استطعنا”.

وقال الأمين العام لجماعة حزب الله اللبنانية نعيم قاسم إن الجماعة أبدت ملاحظاتها الخاصة على مسودة الهدنة وتم تقديمها إلى هوكستين. وقال إن التوصل إلى وقف إطلاق النار يعتمد الآن على إسرائيل ومدى جدية رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو. وأضاف أن حزب الله مستعد لمواصلة القتال لفترة طويلة.

وأفادت القناة 12 الإسرائيلية مساء يوم الأربعاء بأن معظم بنود وقف إطلاق النار تم الاتفاق عليها من الطرفين.

وبحسب موقع يسرائيل هيوم الإخباري، سيلتقي هوكستين مع وزير الشؤون الاستراتيجية الإسرائيلي رون ديرمر مساء الأربعاء.

وتهدف الجهود الدبلوماسية إلى إنهاء الصراع الذي ألحق دمارا هائلا بلبنان منذ شنت إسرائيل هجومها على حزب الله في سبتمبر أيلول ونفذت غارات جوية على أجزاء واسعة من البلاد وتوغلت قواتها في الأراضي اللبنانية.

وتقول إسرائيل إنها تستهدف ضمان عودة عشرات آلاف الإسرائيليين لمنازلهم بعد إجلائهم من الشمال بسبب الهجمات الصاروخية التي يشنها حزب الله. وبدأ حزب الله في إطلاق نار عبر الحدود تضامنا مع حليفته حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) منذ اندلعت حرب غزة في السابع من أكتوبر تشرين الأول 2023.

ويواصل حزب الله، الذي لا يزال يعاني من مقتل أمينه العام حسن نصر الله وغيره من القيادات، إطلاق صواريخ صوب إسرائيل إذ استهدف تل أبيب هذا الأسبوع، كما يخوض مقاتلوه مواجهات مع القوات الإسرائيلية في الجنوب.

وعلى الرغم من تعثر الجهود الدبلوماسية لإنهاء حرب غزة، تسعى إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن إلى التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في لبنان قبل تولي الرئيس المنتخب دونالد ترامب منصبه في يناير كانون الثاني.

وقال هوكستين “سنعمل مع الإدارة الأمريكية القادمة. وسنناقش الأمر معهم. وسيكونون على دراية كاملة بما نفعله”.

ويسعى الدبلوماسيون إلى التوصل لوقف لإطلاق النار استنادا إلى قرار الأمم المتحدة الذي أنهى صراعا سابقا في عام 2006.

وقال وزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر، في كلمة أمام السفراء المعتمدين في إسرائيل، إنه في أي اتفاق “سيتعين علينا الاحتفاظ بحريتنا في التصرف إذا كانت هناك انتهاكات”.

وقال “في المقام الأول، سيتعين علينا أن نضمن عدم عودتهم (حزب الله) قرب حدودنا جنوبي نهر الليطاني، وهذه مسألة محورية”، وذلك في إشارة إلى نهر لبناني يمتد على بعد نحو 30 كيلومترا شمالي الحدود بين البلدين.

وأضاف “ثانيا، علينا أن نجبرهم على ألا يستطيعوا بناء قوتهم مرة أخرى في لبنان، وألا يتمكنوا من جلب ذخائر وصواريخ لتصنيعها أو إحضارها من إيران عبر سوريا، أو عن طريق البحر، أو عبر المطار (في بيروت) بأي شكل من الأشكال”.

ورفض لبنان منح إسرائيل حرية التصرف على أراضيه. وقال بري إن اللغة المتعلقة بحرية إسرائيل في التصرف لم تكن مدرجة في مسودة المقترح الأمريكي المقدمة إليه الأسبوع الماضي.