هولندا تستدعي السفير الإسرائيلي بسبب معاملة نشطاء أسطول الصمود

أمستردام 20 مايو أيار (رويترز) – قال وزير الخارجية الهولندي توم بيرندسن اليوم الأربعاء إن أمستردام ستستدعي سفير إسرائيل لمناقشة المعاملة “غير المقبولة” التي يتعرض لها نشطاء أسطول غزة المحتجزون، وذلك بعدما نشر وزير الأمن الوطني الإسرائيلي إيتمار بن جفير مقطع فيديو يظهر عشرات منهم مجبرين على الجثو وأياديهم مقيدة.

وذكر بيرندسن في منشور على منصة إكس “الصور التي نشرها الوزير المتطرف بن جفير لنشطاء أسطول غزة المحتجزين صادمة وغير مقبولة”.

وأضاف “هذه المعاملة للمعتقلين تنتهك الكرامة الإنسانية الأساسية. أثرت هذه المسألة مباشرة مع زميلي الإسرائيلي جدعون ساعر وسأستدعي السفير الإسرائيلي”.

(إعداد محمد أيسم للنشرة العربية – تحرير معاذ عبدالعزيز)

