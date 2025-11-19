هولندا تعلق عرض الاستحواذ على نيسكبيريا الصينية كبادرة “حسن نية”

اتخذت هولندا خطوة مهمة تجاه الصين الأربعاء لتخفيف حدة التوتر في النزاع حول شركة “نيكسبيريا”، المورِّد العالمي لأشباه الموصلات ومكونات الإلكترونيات، والتي تملكها الصين لكن مقرها في هولندا.

فقد أعلن وزير الاقتصاد الهولندي فنسنت كاريمانز تعليق عرض الاستحواذ الذي قدمته لاهاي على الشركة التي تُعتبر رقائقها الإلكترونية أساسية لصناعة السيارات الأوروبية.

وصرح الوزير الأربعاء “في ضوء التطورات الأخيرة، أعتقد أن الوقت مناسب لاتخاذ خطوة بناءة بتعليق طلبي بموجب قانون حرية السلع المتعلق بشركة نيكسبيريا”.

استندت هولندا إلى هذا القانون للمرة الأولى للسيطرة على الشركة خوفا من سوء الإدارة الذي قد يُعرّض سلسلة توريد الشرائح في أوروبا للخطر.

كما أمرت غرفة الشركات في محكمة استئناف أمستردام في وقت سابق بإيقاف الرئيس التنفيذي لشركة نيكسبيريا تشانغ شيويه تشنغ عن العمل، مستنتجة وجود “أسباب وجيهة للشك في سلامة الإدارة”.

ولفت الوزير الهولندي إلى أن قرار تعليق عملية الاستحواذ اتُّخذ “بالتشاور الوثيق مع شركائنا الأوروبيين والدوليين” عقب “اجتماعات بناءة” عُقدت في الأيام الأخيرة مع السلطات الصينية.

وقال كاريمانز “نرحب بالإجراءات التي اتخذتها الأخيرة لضمان توريد الرقائق الإلكترونية إلى أوروبا وبقية العالم”، و”نعتبر هذا دليلا على حسن النية. سنواصل إجراء حوار بناء مع السلطات الصينية في الأشهر المقبلة”.

غير أن تعليق مسار الاستحواذ على الشركة لا يعني إلغاءه نهائيا. ويجوز للوزير إعادة العمل بهذا الإجراء لاحقا.

وتشكل نيكسبيريا منذ أشهر محور مواجهة دبلوماسية وتجارية بين الصين وهولندا، ما أثار مخاوف في قطاع السيارات الأوروبي من توقف الإنتاج.

استحوذت شركة وينغتيك الصينية على الشركة التي تتخذ من نايميخن بالقرب من الحدود الألمانية مقرا لها في عام 2018. وفي نهاية أيلول/سبتمبر، سيطرت الحكومة الهولندية فعليا على نيكسبيريا، متذرعةً بأسباب تتعلق بالأمن القومي.

ثم حظرت بكين إعادة تصدير منتجات الشركة من الصين إلى أوروبا، ما أدى إلى تصاعد التوترات الجيوسياسية بسرعة وأثار مخاوف شركات صناعة السيارات التي تعتمد بشكل كبير على شرائح “نيكسبيريا” في أنظمتها الإلكترونية المدمجة.

رحبت الصين بالقرار الصادر الأربعاء، لكنها اعتبرته مجرد “خطوة أولى نحو تسوية مناسبة للنزاع”.

وقال ناطق باسم وزارة التجارة الصينية إنه “لا يزال هناك طريق طويل لحل السبب الجذري للمشكلات والاضطرابات في سلسلة توريد أشباه الموصلات العالمية، والذي يكمن في إلغاء المرسوم”.

