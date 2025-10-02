هولندا تعلن نيتها تولي علاج عدد “محدود جدا” من أطفال غزة المصابين

أعلنت هولندا الخميس عن نيّتها تولّي علاج عدد “محدود جدّا” من الأطفال المصابين في غزة في مستشفياتها، مغيّرة بذلك موقفها في هذا الصدد لتلتحق بعدّة دول أوروبية أخرى اتّخذت تدابير مماثلة.

وكشفت الحكومة الهولندية في رسالة ساهم في خطّها وزير الخارجية ديفيد فان فيل أنها تنظر في سبل تتيح لها توفير الرعاية لبعض الأطفال مؤقتا في هولندا.

وجاء في الرسالة “هم أطفال بحاجة إلى رعاية معقّدة عالية التخصّص يواجهون خطر الموت عمّا قريب ولا تتوفّر لهم أيّ مساعدة فورية راهنا” في جوار قطاع غزة.

وبحسب المفوضية الأوروبية، عرضت حوالى عشرة بلدان من التكتّل تولّي العناية الطبية لمرضى فلسطينيين في وضع صعب أو نقلهم.

وأحجمت هولندا في ما مضى عن اتّخاذ قرار من هذا القبيل، باعتبار أنه من الأجدى معالجة المرضى في المناطق القريبة من القطاع الذي يشهد منذ قرابة سنتين هجوما إسرائيليا مدّمرا إثر هجمات السابع من تشرين الأول/أكتوبر.

غير أن الحكومة الهولندية أقرّت بـ”شحّ” يجعل الخدمات الطبية غير كافية في المنطقة.

ولم يعلن عن تاريخ بدء سيران القرار الهولندي، لكن وزير الخارجية قال إنه سيصبح ساري المفعول “في الأيّام أو الأسابيع المقبلة”.

والشهر الماضي، أفاد وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية توم فليتشر بأن طفلا واحدا “يقتل في المعدّل كلّ ساعة منذ حوالى سنتين في غزة”.

واندلعت الحرب في غزة بعد هجوم نفذته حماس في السابع من تشرين الأول/أكتوبر 2023 على جنوب إسرائيل، أدى إلى مقتل 1219 شخصا غالبيتهم من المدنيين بحسب تعداد لوكالة فرانس برس بالاستناد إلى أرقام رسمية إسرائيلية.

وقتل في الحملة العسكرية الإسرائيلية العنيفة المتواصلة على القطاع ردّا على الهجوم 66225 فلسطينيا غالبيتهم من المدنيين، بحسب أرقام وزارة الصحة في حكومة حماس والتي تعدها الأمم المتحدة موثوقة.

