هيئات بحرية: سفينتان تبلغان عن انفجارات قبالة اليمن

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القاهرة (رويترز) – قالت ثلاث هيئات للأمن البحري إن ناقلتين للنفط الخام أبلغتا عن تعرضهما لهجوم في البحر الأحمر قبالة اليمن يوم الثلاثاء لكن لم تبلغ أي منهما عن وقوع أضرار.

وجاءت محاولة الهجوم على السفينتين دلتا أتلانتيكا التي ترفع علم ليبيريا وأون فينيكس التي ترفع علم بنما على غرار الهجمات التي يشنها الحوثيون المتحالفون مع إيران على حركة الشحن الدولي تضامنا مع الفلسطينيين في الحرب الدائرة بين إسرائيل وحركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) في قطاع غزة.

ولم يعلن الحوثيون مسؤوليتهم عن الهجومين اللذين وقعا يوم الثلاثاء.

ولم تصب أي من السفينتين والطاقمين العاملين عليهما بأي سوء وتتجهان إلى الميناء التالي.

ولم يصدر تعليق حتى الآن من الشركتين اللتين تتوليان إدارة السفينتين.

ولا تزال هجمات الحوثيين مستمرة رغم الضربات الأمريكية والبريطانية على عتادهم العسكري ومنصات إطلاق الصواريخ في اليمن.

ومنذ نوفمبر تشرين الثاني، تسببت هجمات الحوثيين في إغراق سفينتين وقتل ثلاثة بحارة على الأقل.

وقال ثلاثة من كبار المسؤولين الإيرانيين لرويترز يوم الثلاثاء إن السبيل الوحيد الذي يمكن أن يرجئ رد إيران المباشر على إسرائيل في اغتيال إسماعيل هنية رئيس المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) على أراضيها هو التوصل في المحادثات المأمولة هذا الأسبوع إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في قطاع غزة.

وقالت مصادر لرويترز إنه مع تزايد خطر نشوب حرب أوسع في الشرق الأوسط بعد مقتل هنية والقيادي في حزب الله فؤاد شُكر، انخرطت إيران في حوار مكثف مع الدول الغربية والولايات المتحدة في الأيام الماضية حول سبل الرد على إسرائيل.

وقال مركز المعلومات البحرية المشترك للبحر الأحمر وخليج عدن إن هجوم يوم الثلاثاء استهدف السفينتين دلتا أتلانتيكا وأون فينيكس.

وقالت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية وشركة أمبري البريطانية للأمن البحري ومركز المعلومات البحرية المشترك للبحر الأحمر وخليج عدن إن ربان السفينة دلتا أتلانتيكا أبلغ عن تعرض سفينته لثلاث حوادث، اثنتان منها عبر قوارب مسيرة اقتربت من السفينة.

وأجبرت هجمات الحوثيين عددا كبيرا من السفن التي تبحر عبر قناة السويس بين آسيا وأوروبا على تغيير مسارها والدوران حول أفريقيا، مما أدى إلى ارتفاع تكاليف النقل وتأخير البضائع وزيادة التلوث الناجم عن السفن.