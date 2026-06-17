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هيئة: تلقينا بلاغا عن حادث على بعد 105 أميال بحرية شمال شرقي عدن

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17 يونيو حزيران (رويترز) – قالت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية اليوم الأربعاء إنها تلقت بلاغا عن حادث وقع على بعد 105 أميال بحرية شمال شرقي عدن اليمنية، مؤكدة سلامة طاقم السفينة.

وأضافت الهيئة “اقترب زورقان صغيران، على متنهما عدد غير معروف من المسلحين، من سفينة لمسافة أربعة أمتار، وأطلقا النار عليها. ونشرت السفينة فريقا أمنيا ردّوا بإطلاق النار. وانسحب الزورقان المشتبه بهما الآن”.

(تغطية صحفية من يمنى إيهاب ومنة علاء الدين – إعداد أيمن سعد مسلم للنشرة العربية – تحرير معاذ عبدالعزيز)

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SWI swissinfo.ch - إحدى الوحدات التابعة لهيئة الاذاعة والتلفزيون السويسرية