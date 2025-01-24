هيئة: سفن في الخليج تبلغ عن تلقي إشارات لاسلكية خلال تدريبات إيرانية

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دبي (رويترز) – قالت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية يوم الجمعة إن سفنا في الخليج تلقت إشارات لاسلكية عديدة بتردد عالي جدا يحمل بعضها مطالبة بتغيير المسار مضيفة أنها قد تكون جزءا من تدريبات عسكرية إيرانية.

وأصدرت الهيئة، التي تراقب أمن الملاحة البحرية في المنطقة، إرشادا للبحارة باحتمال تلقي السفن القريبة من المياه الإيرانية إشارات لاسلكية مماثلة خلال إجراء الحرس الثوري الإيراني لتدريبات.

وذكرت وكالة فارس شبه الرسمية للأنباء أن وحدات بحرية تابعة للحرس الثوري الإيراني تجري عمليات في مضيق هرمز يوم الجمعة في إطار مناورات “اقتدار الرسول الأعظم-19”.

ونقلت وسائل إعلام إيرانية عن قائد بحرية الحرس الثوري الأدميرال علي رضا تنكسيري قوله إن المناورات، التي بدأت في أوائل يناير كانون الثاني، تحمل رسالة سلام وصداقة إلى الدول المجاورة.

وأبلغت الهيئة في وقت سابق عن واقعة تتعلق بسفينة على بعد 86 ميلا بحريا شمال شرقي رأس تنورة بالسعودية. وتوجهت السفينة إلى ميناء التوقف التالي بعد أن اقترب منها زورق حربي صغير وهو يوجه ضوء ليزر أخضر وطلب منها تغيير اتجاهها لدخول المياه الإقليمية الإيرانية.

وقال مركز المعلومات البحرية المشترك للبحر الأحمر وخليج عدن، وهو جزء من شراكة بحرية تضم 46 دولة، اليوم الجمعة إنه تحقق ووجد أن هناك صلة محتملة بين الواقعة التي أبلغت عنه الهيئة ومناورات اقتدار الرسول الأعظم-19 دون الإدلاء بمزيد من معلومات.