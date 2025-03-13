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هيئة “الأعمال الخيريّة العالمية” الإماراتية تسهم في إفطار 400 قرية مسلمة حول العالم

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أعلنت هيئة الأعمال الخيرية العالمية الإماراتية عن مساهمتها  منذ انطلاق حملة رمضان 2025، في إفطار 400 قرية مسلمة في دول عديدة منها موريتانيا، والصومال، والسنغال، وإندونيسيا، والفيليبين، وكينيا، على ما أوردت وكالة انباء الإمارات (وام).

وذكرت الوكالة مساء الأربعاء أنّ هذه المبادرة تهدف إلى “تخفيف معاناة الأسر الفقيرة في الشهر الفضيل من خلال توزيع طرود غذائية تتضمن مواد أساسيّة تساعدهم في إعداد وجبات الإفطار”.

وقال خالد الخاجة، الأمين العام للهيئة، إنَّ  المبادرة “تستهدف 2000 قرية مسلمة خلال شهر رمضان، فيما يتم تنفيذها من خلال مكاتب هيئة الأعمال الخيرية العالمية المنتشرة حول العالم، وبناء على زيارات ميدانية لدراسة حاجة القرى المسلمة التي تستقبل رمضان بموائد متواضعة وأوضاع صعبة”.

هت/دص

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