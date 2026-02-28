The Swiss voice in the world since 1935
جنيف الدولية
الدبلوماسية السويسرية
أهم الأخبار
شاهد جميع القصص حول هذا الموضوع
النشرة الإخبارية
شاهد جميع النشرات الإخبارية
الديموغرافيا
ثقافة
مستقبل العمل
تاريخ
أهم الأخبار
شاهد جميع القصص حول هذا الموضوع
نقاشات
شاهد جميع المناقشات
النشرة الإخبارية
شاهد جميع النشرات الإخبارية
الوصول إلى الأدوية
الابتكار في الرعاية الصحية
الأعمال الزراعية
أهم الأخبار
شاهد جميع القصص حول هذا الموضوع
النشرة الإخبارية
شاهد جميع النشرات الإخبارية

هيئة إسرائيلية: إغلاق معابر قطاع غزة

تم نشر هذا المحتوى على
2دقائق

28 فبراير شباط (رويترز) – قالت وحدة تنسيق أعمال الحكومة الإسرائيلية في المناطق إنها أغلقت المعابر المؤدية إلى قطاع غزة اليوم السبت وسط غارات إسرائيل والولايات المتحدة على إيران.

وتشكل المعابر أهمية بالغة لعمليات توصيل المساعدات الإنسانية ونقل المرضى الذين يحتاجون إلى إجلاء طبي.

وشمل الإغلاق معبر رفح الواقع بين غزة ومصر، والذي أعيد فتحه في بداية فبراير شباط فقط للسماح لعدد قليل من الفلسطينيين بالعبور لأول مرة منذ شهور بما في ذلك المرضى الذين يحتاجون إلى رعاية طبية عاجلة.

ونزح جميع سكان غزة الذين يزيد عددهم على مليوني مليون نسمة تقريبا خلال الهجوم الإسرائيلي المدمر، ولا يزال القطاع يعتمد على المساعدات الإنسانية.

وفي منتصف فبراير شباط، قالت الأمم المتحدة إنها لا تزال تواجه عقبات في محاولاتها لتقديم المساعدات المنقذة للحياة إلى غزة.

وذكرت منظمة هيومن رايتس ووتش في تقرير صدر في فبراير شباط أن القيود الإسرائيلية على المساعدات استمرت في التسبب في نقص الأدوية ومعدات إعادة الإعمار والغذاء والمياه داخل القطاع.

وقالت وحدة تنسيق أعمال الحكومة الإسرائيلية في المناطق في بيان بشأن إغلاق معابر غزة إنه تسنى توصيل ما يكفي من الغذاء إلى القطاع منذ بداية وقف إطلاق النار لتوفير أربعة أمثال احتياجات السكان، دون تقديم أدلة على ذلك. وقالت إن “المخزون الحالي من المتوقع أن يكفي لفترة طويلة”.

(تغطية صحفية جيداء طه وأحمد طلبة – إعداد أميرة زهران للنشرة العربية – تحرير محمد عطية)

قراءة معمّقة

الأكثر مناقشة

SWI swissinfo.ch - إحدى الوحدات التابعة لهيئة الاذاعة والتلفزيون السويسرية

SWI swissinfo.ch - إحدى الوحدات التابعة لهيئة الاذاعة والتلفزيون السويسرية