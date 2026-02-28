هيئة إسرائيلية: إغلاق معابر قطاع غزة

2دقائق

28 فبراير شباط (رويترز) – قالت وحدة تنسيق أعمال الحكومة الإسرائيلية في المناطق إنها أغلقت المعابر المؤدية إلى قطاع غزة اليوم السبت وسط غارات إسرائيل والولايات المتحدة على إيران.

وتشكل المعابر أهمية بالغة لعمليات توصيل المساعدات الإنسانية ونقل المرضى الذين يحتاجون إلى إجلاء طبي.

وشمل الإغلاق معبر رفح الواقع بين غزة ومصر، والذي أعيد فتحه في بداية فبراير شباط فقط للسماح لعدد قليل من الفلسطينيين بالعبور لأول مرة منذ شهور بما في ذلك المرضى الذين يحتاجون إلى رعاية طبية عاجلة.

ونزح جميع سكان غزة الذين يزيد عددهم على مليوني مليون نسمة تقريبا خلال الهجوم الإسرائيلي المدمر، ولا يزال القطاع يعتمد على المساعدات الإنسانية.

وفي منتصف فبراير شباط، قالت الأمم المتحدة إنها لا تزال تواجه عقبات في محاولاتها لتقديم المساعدات المنقذة للحياة إلى غزة.

وذكرت منظمة هيومن رايتس ووتش في تقرير صدر في فبراير شباط أن القيود الإسرائيلية على المساعدات استمرت في التسبب في نقص الأدوية ومعدات إعادة الإعمار والغذاء والمياه داخل القطاع.

وقالت وحدة تنسيق أعمال الحكومة الإسرائيلية في المناطق في بيان بشأن إغلاق معابر غزة إنه تسنى توصيل ما يكفي من الغذاء إلى القطاع منذ بداية وقف إطلاق النار لتوفير أربعة أمثال احتياجات السكان، دون تقديم أدلة على ذلك. وقالت إن “المخزون الحالي من المتوقع أن يكفي لفترة طويلة”.

(تغطية صحفية جيداء طه وأحمد طلبة – إعداد أميرة زهران للنشرة العربية – تحرير محمد عطية)