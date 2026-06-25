هيئة إيرانية: أمن السفن التي تعبر خارج المسارات المحددة بمضيق هرمز غير مضمون

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دبي 25 يونيو حزيران (رويترز) – قالت هيئة أنشأتها إيران لإدارة مضيق هرمز تحت مسمى (هيئة المضيق في الخليج الفارسي) في منشور على منصة إكس اليوم الخميس إن السفن التي تعبر خارج المسارات التي حددتها الهيئة لن يُضمن لها العبور الآمن.

وقالت الهيئة “تتحمل الجهة المالكة والمشغلة وربان السفينة المسؤولية عن العواقب الناجمة عن المرور عبر مسارات غير مصرح بها”.

وصدر تحذير الهيئة بعد أن قالت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية إن سفينة شحن أبلغت عن هجوم مشتبه به قرب عُمان أثناء عبورها مضيق هرمز، فيما قال مسؤولان أمريكيان لرويترز إن إيران أطلقت النار على السفينة.

ولم تعلق إيران تحديدا على الواقعة . وقال الحرس الثوري الإيراني في وقت سابق من اليوم إن العبور الآمن للمضيق لن يكون ممكنا إلا من خلال المسارات التي تحددها إيران، مضيفا أنه سيتخذ إجراءات ضد السفن التي لا تلتزم بذلك.

(تغطية صحفية الولي الولي وإيناس العشري ويمنى إيهاب – إعداد محمود رضا مراد للنشرة العربية)