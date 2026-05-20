هيئة إيرانية جديدة تحدد “منطقة سيطرة بحرية” عند مضيق هرمز

20 مايو أيار (رويترز) – أعلنت “هيئة إدارة الممرات المائية في الخليج الفارسي” الإيرانية المنشئة حديثا في منشور على منصة إكس اليوم الأربعاء أنها ستنشئ “منطقة سيطرة بحرية ” في مضيق هرمز.

وحددت الهيئة، التي أنشئت لإدارة المضيق، المنطقة على أنها “الخط الذي يربط بين جبل مبارك في إيران وجنوب الفجيرة في الإمارات على الجانب الشرقي من المضيق إلى الخط الذي يربط بين طرف جزيرة قشم في إيران وأم القيوين في الإمارات على الجانب الغربي من المضيق”.

وأضافت أن دخول المنطقة للمرور من المضيق سيتطلب التنسيق والحصول على إذن منها.

(تغطية صحفية منة علاء الدين ويمنى إيهاب – إعداد محمد أيسم للنشرة العربية – تحرير معاذ عبدالعزيز)