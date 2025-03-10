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هيئة الأعمال الخيرية العالمية توزع 7500 وجبة إفطار يوميا داخل الدولة

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كشفت هيئة الأعمال الخيرية العالمية، عن توزيع 7,500 وجبة إفطار يومياً خلال شهر رمضان المبارك داخل الدولة، في خطوة تهدف إلى دعم الأسر المتعففة وتخفيف معاناة الفئات المحتاجة كالعمال وذوي الدخل المحدود، على ما أفادت وكالة أنباء الإمارات (وام) الإثنين.

وأوضحت الهيئة أن “الوجبات تُوزع في مناطق متعددة تشمل الخيم الرمضانية ومساكن العمال والمنازل، بدعم سخي من أهل الخير في دولة الإمارات، بينما تشارك في عمليات التوزيع فرق عمل الهيئة إلى جانب متطوعين من كافة إمارات الدولة”، بحسب ما ذكرت الوكالة.

وأكد الأمين العام للهيئة خالد الخاجة أن هذه المبادرة تأتي “ضمن حملة مما تحبون 2025 والتي تعكس روح التكافل الاجتماعي خلال الشهر الفضيل”.

وأشار إلى أنّ “الحملة تتميز بتكاتف جهود أبناء الإمارات من محسنين ومحسنات وجهات حكومية وشركات خاصة، حيث يتنافس الجميع في ميادين الخير ليعكسوا صورة راقية عن وطن كبير بحجم الإمارات”.

هت/دص

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