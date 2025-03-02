هيئة الشؤون الإسلامية في الإمارات تبحث التعاون بمجال العمل الخيري مع مجموعة الحبتور

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بحثت الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف والزكاة ومجموعة الحبتور في دبي، التعاون في مجال العمل الخيري وإعلاء القيم المجتمعية والإنسانية، على ما اوردت وكالة أنباء الإمارات (وام).

وأفادت الوكالة الرسمية مساء السبت أنّ ذلك جاء خلال زيارة قام بها عمر حبتور الدرعي، رئيس الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف والزكاة إلى مجموعة الحبتور في دبي، في إطار تحقيق أهداف مبادرة “عام المجتمع”.

وأشاد خلف الحبتور، رئيس مجلس إدارة مجموعة الحبتور، بـ”جهود الهيئة ومبادراتها التي تعزز ترسيخ العمل الخيري في المجتمع وتحفز على المساهمة فيه، مؤكدا أهمية التعاون مع الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف والزكاة في سبيل تحقيق الأهداف المشتركة لخدمة المجتمع وترسيخ القيم الإسلامية”، بحسب الوكالة الرسمية.

وشدد على التزام مجموعة الحبتور “تعزيز التواصل والتعاون مع مختلف المؤسسات والهيئات الحكومية والاجتماعية ودعم المشاريع الخيرية والإنسانية التي تساهم في تحقيق التنمية المستدامة وتعزيز الرفاه الاجتماعي”.

بدوره، ثمن الدرعي “حرص المجموعة على دعم المشاريع الخيرية والمبادرات الإنسانية وجهودها الملموسة في هذا المجال”.

واطلع الوفد على مبادرات المجموعة في دعم المجتمع ومساهماتها في مختلف المجالات، بحسب الوكالة.

تعد مجموعة الحبتور الإماراتية واحدة من مجموعات الشركات الأكثر تقديراً في المنطقة، مع أعمال في قطاعات الضيافة والسيارات والعقارات والتعليم والنشر، في الإمارات والولايات المتحدة وبريطانيا والنمسا والمجر ولبنان.

هت