هيئة المواصلات في دبي تضيف ثلاث مناطق إلى خدمة حافلات تحت الطلب

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أعلنت هيئة الطرق والمواصلات في دبي الأربعاء إضافة ثلاث مناطق إلى خدمة حافلات تحت الطلب وهي السطوة والقوز ومردف، ليرتفع إلى 20 عدد المناطق التي توفر هذه الخدمة.

وقالت الهيئة في منشور على إكس إن هذه الخدمة “حققت قفزة كبيرة في الإقبال” خلال النصف الأول من العام 2026، إذ “نقلت 527 ألف راكب، بنسبة نمو بلغت 25,1% مقارنة بالفترة نفسها من عام 2025”.

وأضافت أن شهر حزيران/يونيو 2026 “سجّل أعلى عدد ركاب منذ بداية العام بمجموع 105,990 راكبا”.

وتُشغّل الخدمة عبر حافلات صغيرة تعمل وفق الطلب من خلال الحجز المسبق عبر التطبيق الذكي “Dubai Bus on Demand”، ولا تتقيّد بمسارات ثابتة، ما يسهم في تقليل مدة الانتظار.

م ل/