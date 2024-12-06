هيئة بحرية: إجلاء طاقم سفينة كانت تمثل خطرا على الملاحة بالبحر الأحمر

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القاهرة (رويترز) – قالت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية يوم الجمعة إن سفينة تجارية كانت تميل إلى الخلف وتسنى إجلاء طاقمها بعد حادث على بعد 105 أميال بحرية شمالي غرب ميناء الحديدة على البحر الأحمر في اليمن.

وتشن حركة الحوثيين المتحالفة مع إيران والتي تسيطر على شمال اليمن هجمات على سفن الشحن منذ أكثر من عام تضامنا مع الفلسطينيين في الحرب بين إسرائيل وحركة المقاومة الإسلامية (حماس).

ونقلت الهيئة عن مصدر عسكري قوله إن السفينة التجارية كانت تميل إلى الخلف وتشكل خطرا على الشحن في مضيق باب المندب وإنه تسنى إجلاء الطاقم إلى جيبوتي.