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هيئة بحرية: اقتراب زوارق صغيرة من ناقلة قبالة عدن اليمنية

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1دقيقة

دبي 13 يوليو تموز (رويترز) – ذكرت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية اليوم الاثنين أن ناقلة أبلغت عن اقتراب ستة زوارق صغيرة منها على بعد 50 ميلا بحريا (93 كيلومترا) جنوبي عدن اليمنية، مضيفة أن الناقلة أطلقت طلقات تحذيرية.

وقالت شركة أمبري البريطانية للأمن البحري لاحقا إن بيانات نظام التعرف الآلي أشارت إلى أن الناقلة التي ترفع علم جزر مارشال بدأت مناورات مراوغة بعدما اقتربت الزوارق الصغيرة من جانبها الأيمن.

وأضافت أن أحد الزوارق الصغيرة اقترب كثيرا من الناقلة قبل أن يطلق فريقها الأمني المسلح طلقات تحذيرية. وتخلت الزوارق الصغيرة لاحقا عن مطاردتها، مما سمح للناقلة بمواصلة رحلتها دون توقف.

(تغطية صحفية تالا رمضان ومحمد الجبالي ومنة علاء الدين – إعداد رحاب علاء ومحمود رضا مراد للنشرة العربية)

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SWI swissinfo.ch - إحدى الوحدات التابعة لهيئة الاذاعة والتلفزيون السويسرية