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هيئة بحرية: تبادل إطلاق نار بين سفينة شحن وقارب مسلح قبالة ساحل اليمن

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دبي 10 يونيو حزيران (رويترز) – قالت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية إن سفينة شحن أبلغت عن اقتراب قارب صغير منها وعلى متنه ستة مسلحين، على بعد حوالي 88 ميلا بحريا إلى الجنوب الغربي من بلحاف في اليمن اليوم الأربعاء.

وأضافت الهيئة أن تبادلا لإطلاق النار وقع بين القارب الصغير وفريق الأمن المسلح على متن السفينة، وأن القارب ابتعد بعد ذلك.

(تغطية صحفية أحمد الإمام ونيرة عبد الله – إعداد نهى زكريا للنشرة العربية – تحرير أميرة زهران)

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