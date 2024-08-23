هيئة بحرية: رصد حرائق على متن ناقلة ترفع علم اليونان بالبحر الأحمر

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القاهرة (رويترز) – قالت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية يوم الجمعة إن ثلاثة حرائق رُصدت على متن ناقلة ترفع علم اليونان في البحر الأحمر، بعد يوم واحد من إجلاء طاقمها عقب تعرضها لهجوم من الحوثيين في اليمن.

وقال الحوثيون، الذين يسيطرون على المناطق الأكثر اكتظاظا بالسكان في اليمن، يوم الخميس إنهم هاجموا ناقلة النفط سونيون في البحر الأحمر.

وتهاجم الجماعة المتحالفة مع إيران السفن تضامنا مع الفلسطينيين في الحرب الدائرة في قطاع غزة.

وقال يحيى سريع المتحدث العسكري باسم الحوثيين في بيان نقله التلفزيون إن الجماعة استهدفت “سفينة سونيون النفطية التابعة لشركة تتعامل مع العدو الإسرائيلي وانتهكت قرار حظر الدخول إلى موانئ فلسطين المحتلة”.

وذكرت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية يوم الجمعة في مذكرة أنها تلقت تقارير عن رصد ثلاثة حرائق على متن السفينة، التي “يبدو أنها تنجرف”.

وقالت المهمة البحرية للاتحاد الأوروبي في البحر الأحمر (أسبيديس) يوم الخميس إن الناقلة، التي تحمل 150 ألف طن من النفط الخام، تمثل الآن خطرا بيئيا.

والناقلة سونيون هي ثالث سفينة تديرها شركة دلتا تانكرز، ومقرها أثينا، تتعرض لهجوم في البحر الأحمر هذا الشهر.

وذكرت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية أن الهجوم أدى إلى تعطل المحركات. وقال مصدر أمني بحري لرويترز يوم الخميس إن السفينة متوقفة بين اليمن وإريتريا.