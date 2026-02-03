The Swiss voice in the world since 1935
هيئة بحرية: زوارق مسلحة حاولت اعتراض سفينة في مضيق هرمز

دبي 3 فبراير شباط (رويترز) – قالت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية اليوم الثلاثاء إن مجموعة من الزوارق المسلحة حاولت اعتراض سفينة على بعد 16 ميلا بحريا شمالي سلطنة عمان.

وأفادت الهيئة بأنها تجري تحقيقا في الواقعة التي حدثت في المسار المخصص لدخول السفن إلى مضيق هرمز.

وأوضحت الهيئة أن عددا من الزوارق الصغيرة المسلحة حاول التواصل مع السفينة عبر جهاز اللاسلكي لكنها تجاهلت طلبات بالتوقف وواصلت الإبحار في مسارها.

ويربط المضيق الخليج العربي بخليج عمان وبحر العرب.

وتصدر السعودية وإيران والإمارات والكويت والعراق، وهي دول أعضاء في منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك)، معظم ما تنتجه من النفط الخام عبر المضيق، وبشكل أساسي إلى آسيا.

واحتجزت إيران ثلاث سفن، اثنتان منها في عام 2023 وواحدة في عام 2024، إما بالقرب من المضيق أو داخله. وجاءت بعض عمليات الاحتجاز بعدما فعلت الولايات المتحدة الشيء نفسه مع ناقلات نفط مرتبطة بإيران.

(تغطية صحفية تالا رمضان – إعداد رحاب علاء ونهى زكريا للنشرة العربية – تحرير محمد علي فرج)

